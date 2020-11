Ismael Crispin garantiu mais de R$ 4,2 milhões para São Miguel do Guaporé, em menos de dois anos de mandato

Deputado relatou ainda a dificuldade de a prefeitura apresentar os projetos, o que acaba atrapalhando a liberação dos recursos

Durante entrevista à Rádio Clube FM de São Miguel do Guaporé, no programa Jornal da Clube, comandado pelo radialista Buda, o deputado Ismael Crispin (PSB) fez um balanço de sua atuação parlamentar, destacando que foram R$ 4,274 milhões garantidos em menos de dois anos de mandato.

“Em um ano e dez meses de mandato, já destinamos muitos recursos para São Miguel do Guaporé, que é a nossa casa e estamos dando a prioridade merecida. Temos algumas dificuldades, mas nem isso nos faz baixar a cabeça. Alguns recursos são canalizados via prefeitura, outros, via estado e também via entidades. Sou o deputado que mais investe no município, somando R$ 4,274 milhões garantidos, apesar de algumas parcerias que firmamos com a prefeitura, estarem vagarosas, mas vão chegando”, disse.

O deputado citou alguns dos recursos destinados ao município. “Adquirimos uma ambulância UTI e aproveito para esclarecer que a região da BR-429 não possuía esse tipo de veículo. Em julho do ano passado apresentamos a emenda, em novembro foram pagos os R$ 295 mil, que ficaram na conta da prefeitura. A prefeitura poderia adquirir, mas foi adiando e veio a pandemia e criou uma dificuldade maior. Foi adquirida, mas não foi entregue, ainda”.

Ele também destacou a aquisição de motocicletas para os agentes comunitários de saúde, com R$ 200 mil investidos e beneficiando o trabalho de 28 agentes. ” Outra ação importante, foram R$ 200 mil para a cirurgia de catarata em muitas pessoas que aguardavam esse benefício. O dinheiro está na conta e quando o prefeito quiser, vai fazer o serviço, aqui mesmo no centro cirúrgico de São Miguel do Guaporé, sem precisar de o paciente se deslocar até outra cidade e a prefeitura ter gastos extras com esse deslocamento”.

Ele disse ainda que “fui com a secretária de Saúde do município e pedi o que seria prioridade e destinamos R$ 178 mil para uma ambulância semi-UTI, já entregue”.

Crispin também destacou o apoio ao esporte, que recebeu uniformes, bolas e outros benefícios, diretamente entregue para as entidades, com a realização de competições que envolveram toda a comunidade.

Ele disse que destinou também emendas diretamente para as associações, garantindo a compra de máquinas e implementos agrícolas, secador de café. “Na Linha 86, entregamos um trator completo, equipado. Temos uma vocação agropecuária muito forte e é preciso investir nesse setor. É comum disponibilizarmos horas/máquinas para os produtores rurais, mas é preciso ter o projeto, apontando quantas famílias serão beneficiadas, onde elas moram, quais as demandas. Sem projeto, não se libera nenhum recurso”.

Asfalto

Para a pavimentação asfáltica, Crispin garantiu que tem mais de R$ 1,070 milhão na conta de prefeitura, mas que não começou ainda a ser executado. “Deveria ter começado na avenida Ayrton Senna, mas não começou. Se não faz esse ano, ano que vem faz, assim espero”, ponderou.

Segundo o parlamentar, outro recurso de mais de R$ 1 milhão, também para a pavimentação asfáltica, aguardava o projeto por parte da prefeitura. “Esse recurso visa atender aos moradores do da Rua Santa Cecília, no Terra Nova, e adjacências, que enfrentam muita poeira no verão e muita lama no inverno. Prazo apertado para a prefeitura fazer o projeto, que era de 60 dias. Dada a demora da prefeitura para fazer o projeto, foi entregue faltando três dias para o prazo final e teremos dificuldade na finalização e liberação do recurso, mas seguimos trabalhando”, assegurou.

Pontes

Crispin informou que consegui a liberação de R$ 500 mil para a substituição de pontes de madeira e bueiros nas vicinais. “O projeto inicial era de R$ 237 mil, da prefeitura. Agora chegou o projeto de R$ 500 mil para a compra dos tubos e esperamos que tudo possa transcorrer dentro da normalidade”.

Educação

Ismael Crispin também destacou os investimentos feitos na Escola Deonildo Caragnatto, que estava abandonada. “Fizemos um investimento com cinco novas salas de aula, toda a reforma, construção de banheiros e outros benefícios. Passada as eleições, vamos discutir as prioridades com os eleitos. Por exemplo, não temos projetos na área da educação e dá para se discutir isso”.

Falta de projetos

O deputado lamentou a grande dificuldade de a prefeitura de São Miguel executar projetos, que garantam a destinação de emendas. “A grande dificuldade é na elaboração de projetos por parte da prefeitura de São Miguel, infelizmente. Temos alguns desprazeres, como a ponte do rio São Joaquim, da linha 78 que perdemos o recurso, no ano passado, o que me deixou muito chateado”.

Ele explicou como é o caminho burocrático dos recursos em emendas que o deputado encaminha. “Os prefeitos levantam suas prioridades e buscam os parlamentares, depois encaminham o projeto. Fazer apenas um ofício pedindo, não é o suficiente. Tem que ter o projeto e a prefeitura de São Miguel, infelizmente, não consegue fazer os projetos”.

Ismael Crispin lamentou ainda o distanciamento com o atual prefeito de São Miguel. “Nesse tempo todo, o prefeito sequer foi nos visitar no nosso gabinete. Todo final de semana estou aqui em São Miguel, temos nosso escritório político, nosso gabinete na Assembleia Legislativa, no sétimo andar está de portas abertas. Encaminhar apenas ofícios, repito, não é garantia da liberação do recurso”.

Aguardando projetos

O parlamentar citou a necessidade de elaboração de projetos, ao defender a destinação de R$ 2 milhões para a aquisição de um aparelho de ressonância magnética para São Miguel. “É um grande investimento, mas estou pronto para trabalhar nesse sentido. Mas, depende de projeto e de parceria com o município. Também precisamos de obras nas pontes nas linhas 74, 78, 86, vamos trabalhar pelo recurso. Eu estou pronto e quero seguir trabalhando, mas é preciso ter gente comprometida com isso. O Corpo de Bombeiros vem para São Miguel do Guaporé, com 34 bombeiros, enfim, estamos dando a nossa contribuição”.

Ao finalizar, Ismael Crispin avaliou que “no primeiro mandato, já ser reconhecido nas cidades aonde vou, é gratificante. Sou relator do projeto de Zoneamento, muito importante para o desenvolvimento de Rondônia. Quero destacar ainda que no próximo domingo teremos eleições. A democracia é o nosso direito de escolha. Que as pessoas escolham o melhor para as cidades. É um momento importante e mantemos nosso compromisso de trabalhar por São Miguel e por Rondônia”.

Fonte: ALE – RO