Isaú Fonseca se reúne com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19

Na manhã desta quinta-feira (14), o prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca, se reuniu com membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, para debater a adoção de medidas de combate ao novo coronavírus.

O comitê é formado por servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Polícia Militar (PM), Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Acijip) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Segundo o prefeito Isaú Fonseca, todos os órgãos estão com o mesmo propósito de evitar o aumento de casos da Covid-19 em Ji-Paraná, impedindo também um possível lockdown no município.

“Nós não podemos perder o nosso trabalho, tudo que já foi realizado até agora, juntamente com o que nós acabamos de definir. Se nos organizarmos, com a sociedade civil organizada, prefeitura e população, com certeza nós vamos atingir nossas metas para que não aconteça, no futuro, um lockdown em Ji-Paraná”, destacou Isaú Fonseca.

O 1º tenente Anderson Junior Alves Lima, comandante do 2º Grupamento de Bombeiros Militar (2º GBM), avaliou a reunião do comitê como positiva e pediu para que a população respeite as medidas adotadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Ji-Paraná.

“O comitê veio em uma hora extremamente necessária, para que possamos adotar ações que gerem um equilíbrio no município e a gente consiga diminuir o número de casos de Covid. O respeito aos decretos, tanto o estadual, quanto o municipal, é primordial. O Corpo de Bombeiros se debruça sobre essa missão, para poder cumprir e orientar a população para o risco de se aglomerar”, afirmou o comandante.

Com o comitê, a Prefeitura de Ji-Paraná se concilia com órgãos de segurança pública, comércio local e a sociedade civil, na luta contra o avanço da Covid-19 no município. A diretora geral do Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, Maria Edenite Barroso, ressaltou a importância dessa união de forças.

“Era isso que nós estávamos precisando. O prefeito Isaú tem colocado muito bem, que nós precisamos dessa parceria. Essa parceria está vindo até nós e nada mais justo que, agora, nós nos unirmos para poder fazer o melhor”, frisou a diretora.

A Prefeitura de Ji-Paraná deve adotar campanhas publicitárias para ressaltar os perigos da Covid-19, para conscientizar a população sobre o risco de aglomerações. Para o prefeito, a luta contra a doença só será vencida com a conscientização de todos.

“A maior dificuldade que nós temos é a consciência de cada um. Nós só vamos vencer essa maldição, esse vírus, a partir do momento de conscientização de todos, do jovem, do senhor, da senhora, da sociedade em geral. Esse é o momento, em que nós pedimos à população, para que nos unamos no propósito de combate à Covid-19”, afirmou Isaú.