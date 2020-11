Isaú Fonseca (MDB) é eleito prefeito de Ji-Paraná. Veja como foi a votação

O candidato do MDB venceu as eleições deste domingo para prefeito de Ji-Paraná. O candidato do MDB obteve 27,7% dos votos. Em segundo lugar ficou o candidato e deputado estadual Jhony Paixão que obteve 19,8%. O médico João Durval ficou em terceiro lugar com 18,3% dos votos.

Isaú já foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores. Isaú já foi o vereador mais votado da cidade, mas teve seu mandato cassado e ficou 8 anos inelegível. Esse fato ocorreu em 2008. A sentença proferida pela Juíza Ana Valéria de Queiroz Santiago Zipparro, da 30ª Zona Eleitoral (Ji-Paraná), publicada na última terça (28), que cassou o registro de candidatura, declarou inelegível e aplicou multa a Isaú Raimundo da Fonseca, vereador da Câmara de Ji-Paraná.

Prefeito eleito de Ji-Paraná

Depois de cumprir a sentença Isaú não esqueceu o sonho de ser prefeito de Ji-Paraná. Trocou de partido, se filiando no MDB, onde conseguiu a vitória.

Isau Fonseca, candidato ao cargo de prefeito em Ji-Paraná-RO pelo MDB na coligação A nova Ji-Paraná. Natural de Colatina – ES, Isaú Raimundo da Fonseca nasceu em 25/02/1969 e tem 51 anos de idade.