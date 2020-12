IRMÃS MARCELINAS; Prefeitura firma convênio para o Programa de Alimentação Escolar

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) assinou termo de convênio, na manhã de quarta-feira (9), com cada Conselho Escolar da Rede Santa Marcelina, visando garantir o repasse de recursos financeiros transferidos ao município pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), destinado exclusivamente a aquisição de gêneros alimentícios.

Segundo o secretário de Educação do Município, Márcio Félix, esse repasse atenderá 4.590 alunos do ensino infantil, fundamental e médio, matriculados nas unidades escolares da rede Santa Marcelina, no bairro Embratel, na BR-364 e no bairro Marcos Freire. O valor total dos convênios é de R$ 448.633,60.

Ao longo da suspensão das aulas até o momento, já foram distribuídos, em três etapas, 13 mil kits alimentação por meio dos convênios, atendendo assim a recomendação do FNDE quanto à distribuição dos alimentos para os alunos.

Na oportunidade, foi firmado o compromisso de renovação para o ano de 2021, conforme disponibilidade de recursos pelo FNDE.

As Irmãs Marcelinas agradeceram a atenção dada pela equipe da Semed e pelo secretário Márcio Félix que representou o prefeito Hildon Chaves na ocasião, que com esse acordo garante a segurança alimentar e nutricional e o direito à alimentação dos alunos.

