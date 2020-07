INSS vai fazer selfie para manter benefício dos aposentados

Em agosto deste ano, o INSS deve começar nova etapa de testes para que os aposentados e pensionistas que recebem o benefício possam fazer a prova de vida anual sem que seja necessário comparecer a uma agência física.

Para isso, será aproveitada a tecnologia de reconhecimento facial. O beneficiário terá que fazer uma selfie, ou autorretrato, com o telefone celular e submeter a foto a uma verificação em programa de computador.

Em agosto de 2019, o INSS já havia afirmado que testaria a biometria. O estudo das características únicas de uma pessoa seriam utilizados em vez da prova de vida tradicional. Agora, de acordo com o órgão, o projeto-piloto será testado com 550 mil beneficiários. Mais detalhes sobre o projeto ainda não foram divulgados.

Entre as formas de obter o reconhecimento dos beneficiários, há a comparação com imagens cadastradas no banco de dados do governo. Outra alternativa pode ser solicitar que o cidadão vá uma vez a uma agência bancária ou órgão público para registrar sua imagem. Mas todo o procedimento pode ser feito à distância.

Desde março, as provas de vida estão suspensas pelo INSS, por causa da pandemia do novo coronavírus. Enquanto o INSS não exigir o recadastramento, os beneficiários têm suas aposentadorias e pensões garantidas e sem risco de suspensão.