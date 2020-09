INSS anuncia reabertura das agências

O INSS anuncia pela oitava vez a data prevista para a retomada dos atendimentos presenciais nas agências, dessa vez a reabertura está marcada para segunda-feira (14/09).

A reabertura das agências ocorrerá de maneira gradual e, por enquanto, com horário de funcionamento reduzido, das 7 às 13 horas. O atendimento presencial ocorrerá somente via agendamento prévio, através do Meu INSS ou via telefone 135. Segurados sem agendamento não serão atendidos.

O órgão ainda disponibilizou um portal por onde será possível acompanhar a reabertura das agências: Acompanhamento do atendimento presencial