Inscrições para o Rainha da Expoac se encerram neste dia 28

Dezenas de garotas já se inscreveram, mas ainda dá tempo. Corre! Se encerram neste dia 28 as inscrições para o Concurso Rainha da Expoac 2018. Apesar da grande quantidade de inscritas, pode ser que a nossa próxima Rainha ainda esteja indecisa. Então vamos acabar com esta indecisão.

10 Motivos para ser Rainha da Expoac:

1 – A inscrição para o concurso é gratuita;

2 – Os ensaios são com o Coreografo Rodolfo Gonçalves, um dos mais respeitados da região norte do Brasil;

3 – A ARCA fornece todos os trajes que você for usar no desfile;

4 – Você viverá dias de celebridade, com fotos, vídeos, participação em programas de TV e etc;

5 – Você fará novas amizades e conhecerá pessoas diferentes;

6 – Você poderá abraçar, beijar e tirar fotos com o Wesley Safadão;

7 – Você poderá conhecer bem de pertinho a Anitta;

8 – Você terá acesso livre ao camarim de Conrado e Aleksandro;

9 – Você ganhará 5 mil reais se for a Rainha da Expoac, 3 mil se for a Madrinha do Rodeio e 2 mil se for a Princesa da Expoac;

10 – Você ficará para sempre marcada na história da Expoac.

Pronto? Convencida? Agora corre fazer a sua inscrição que o tempo está acabando.

Como se inscrever?

Para as meninas interessadas em participar do concurso é muito importante que leiam na integra o regulamento. Após conferir os requisitos a candidata deve preencher a ficha de inscrição. Após preenchida, esta ficha deve ser entregue na Casa de Dança Rodolfo Gonçalves que fica situada na Av. Castelo Branco, 18488 nos horários das 13h às 21h de segunda à sexta-feira e aos sábados das 15h até 18h, juntamente com cópia de comprovante de residência, cópia do RG e CPF e 1 foto ou mais. Essa foto não precisa ser em estúdio. As candidatadas podem usar fotos feitas com celular ou de suas redes sociais, desde que tenha uma boa qualidade.

Quem Pode Participar?

Conforme o regulamento, estão aptas a serem candidatas garotas residentes em Cacoal. A candidata deve ter entre 18 e 25 anos e, dentre outros critérios, não pode ser casada e nem ter filhos. Segundo a comissão organizadora estes requisitos são de praxe em um evento do gênero e tem como objetivo garantir a dedicação da escolhida aos eventos organizados pela ARCA. Porém o Presidente destacou que é essencial que quem quer se candidatar, que leiam na íntegra o regulamento do concurso.

Como será a seleção?

Todas as candidatas inscritas participarão de uma primeira seletiva presencial, a ser realizada na Casa de Dança Rodolfo Gonçalves. Nesta ocasião serão selecionadas 16 semifinalistas. Uma nova seletiva em outra data selecionará as 8 finalistas, que disputarão o título de Rainha da Expoac 2018 no dia 21 de julho.

As 8 finalistas serão avaliadas por uma comissão da ARCA durante todo o processo, desde ensaios a compromissos juntos à Associação. Estes avaliadores darão um bônus de 1 ponto a ser somado nas notas finais de cada candidata.