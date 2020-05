INFRAESTRUTURA VIÁRIA: Ruas recebem melhorias na sinalização de trânsito

O trabalho que está sendo realizado contribui para o ordenamento da circulação de veículos e de pessoas

Com o propósito de reforçar a segurança de pedestres e motoristas, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretária Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes do Município de Porto Velho (Semtran), vem realizando a sinalização de ruas no bairro Esperança da Comunidade, na zona Leste. O trecho contemplado está localizado entre as avenidas José Vieira Caula, Pinheiro Machado e Mamoré.

“O foco é a segurança da população. A programação continuará sendo seguida conforme as placas forem sendo fabricadas a fim de sinalizar por completo as novas vias asfaltadas naquele bairro”, informou Rayâne Lima, gerente da Divisão de Sinalização Vertical e Horizontal de Trânsito da Semtran, destacando que é a primeira aplicação, pois “essas ruas não tinham asfalto, foram completadas em atendimento a solicitação do prefeito, Hildon Chaves”.

A gerente destacou que a fabricação faz uso de recursos próprios. O serviço terá continuidade na medida em que os servidores concluem a pintura, aplicação das inscrições e a estrega das peças, em aço. A previsão é que, até o fim de maio, sejam feitas 30 implantações.

REVITALIZAÇÃO

O titular da pasta, Nilton Gonçalves Kisner, reconheceu a parceria da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) no processo com a doação dos braços de iluminação pública. “Eles se transformam em postes para fixação da placa nos locais onde já foi feita a faixa de retenção e pintura de eixo (linha divisória de pistas)”, disse.

“O trabalho que está sendo realizado contribui para o ordenamento da circulação de veículos e de pessoas nas ruas e, assim, resulta em uma maior segurança no trânsito da nossa cidade”, finalizou Kisner.

Fonte: Comdecom