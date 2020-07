INFRAESTRUTURA: Prefeitura avança com obras de asfalto no bairro São Francisco

Moradores esperavam pelo benefício havia 30 anos e agora estão vendo o sonho se tornar realidade.

A Prefeitura de Porto Velho segue a todo vapor com as obras de asfaltamento de ruas e avenidas em vários setores da cidade. Uma das regiões beneficiadas é a zona Leste, onde está sendo finalizada a pavimentação no bairro Mariana e ao mesmo tempo iniciando os trabalhos no bairro São Francisco, um sonho que os moradores esperavam havia muitos anos.

“Há 30 anos os moradores do bairro São Francisco esperavam pelo progresso urbano em seu bairro. Essa realidade está mudando. A Prefeitura contratou o 5º BEC para a realização das obras de pavimentação e asfaltamento. É a finalização do bairro Mariana e começo do São Francisco”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

No total serão drenados e asfaltados 27 quilômetros de vias públicas no Mariana e São Francisco. Além da pavimentação, os moradores ganham meio-fio e sarjeta. “São obras que trazem uma melhor qualidade de vida para os moradores da zona Leste da capital. Estamos trabalhando incansavelmente para fazer de Porto Velho uma cidade melhor para todos”, garante.

O prefeito espera concluir as obras até o final deste ano. Ambas estão sendo executadas pelo 5º BEC, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos (Semisb). O investimento total é da ordem de R$ 36 milhões, em recursos do próprio Município.

Fonte: Comdecom