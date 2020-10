INFRAESTRUTURA & MOBILIDADE – Ministro assina ordem de serviço de passarelas na 364, em Porto Velho

Assinou ordem de serviço para início imediato de duas de um total de seis passarelas para pedestres no município

Ainda durante a visita do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a Porto Velho, na sexta-feira (2), para acompanhar as obras do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ele assinou ordem de serviço para início imediato de duas de um total de seis passarelas para pedestres no município.

A assinatura foi feita durante uma breve solenidade realizada no viaduto da Três e Meio. A Prefeitura foi representada pelo secretário-geral de Governo, Basílio Leandro de Oliveira. Estiveram presentes diversas autoridades políticas, militares e civis.

O pacote compreende a passarela do Hospital do Câncer em Porto Velho, km 698; travessia entre os bairros Lagoa e Floresta, próximo ao residencial Camboinhas, km 712; passarela no km 711, que irá ligar os bairros Lagoa e Eldorado; passarela rua Araras, km-710, que leva a faculdade Fimca (Faculdades Integradas Aparício Carvalho); passarela do Carga Pesada, km 709 e a passarela do bairro Novo, km 703.

A ordem de serviço assinada na ocasião foi para construção das duas primeiras: a do Bairro Novo (km 703) e a do Carga Pesada (km 709). Todos os empreendimentos já foram licitados e se encontram contratados. O valor do investimento no pacote de passarelas é de mais de R$6 milhões de reais.

