INFLUENZA-Campanha de vacinação da gripe terá início na segunda-feira (23)

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) inicia nesta segunda-feira (23), em todas as 50 unidades de saúde da capital e dos distritos, a campanha nacional de combate ao vírus Influenza, da gripe. Neste primeiro momento atenderá os seguintes grupos prioritários: idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde. A campanha será realizada em três fases.

Lançada nesta sexta-feira (20), em uma coletiva na sede da Semusa, a secretária Eliana Pasini acompanhada da gerente de imunizações Elizeth Gomes explicaram detalhes de como será realizada a campanha.

De acordo com a secretária a campanha que só aconteceria em abril, foi adiantada pelo Ministério da Saúde como uma forma de prevenir as pessoas que estão mais vulneráveis ao contágio do coronavírus (COVID-19).

“Essa vacina é super importante, esperamos vacinar todos os idosos do nosso município agora nesta primeira etapa, também é importante frisar que todas as unidades de saúde estarão abastecidas com álcool em gel e sabão para que possa ser feita a higienização das mãos”, enfatizou a secretária.

Primeira fase

A campanha nesta primeira fase contemplará dois grupos prioritários: Idosos com mais de 60 anos e profissionais da saúde, sendo recomendado que apenas estes grupos estejam nas unidades de saúde e que, no caso dos idosos, que levem apenas um acompanhante. Também serão realizadas imunizações em igrejas e escolas.

Evitar aglomeração de pessoas

Ainda de acordo com a secretária é importante que a população evite aglomerações nas unidades de saúde, que as pessoas esperem nas filas distanciadas umas das outras e, quem não for do grupo prioritário espere em casa a segunda etapa da campanha.

De acordo com gerente de imunizações, Elizeth Gomes, as vacinas já estão sendo encaminhadas para as unidades de saúde tanto da capital como dos distritos.

“As vacinas já estão sendo encaminhadas as unidades básicas de saúde da capital e dos distritos, sendo importante que, os profissionais da saúde sejam os primeiros a serem imunizados, pois eles atuam na linha de frente contra o vírus”, disse a gerente.

Lembrando que a vacina protege contra a H1N1, H2N3 e Influenza B, mas não do novo coronavírus (Covid-19), se tornando uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns que, dependendo da gravidade, pode levar à morte.

Atenção durante o atendimento

O indicado que as pessoas evitem ao máximo permanecer por muito tempo dentro das unidades, que esperem o atendimento no lado de fora e, que entrem de forma gradativa, ajudando assim a evitar aglomeração de pessoas.

Próximas etapas da campanha

A próxima etapa está prevista para ser iniciada no dia 16 de Abril, onde aumenta o número dos grupos prioritários, sendo a vez dos professores das escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento.

A última etapa acontecerá no dia 9 de maio, quando poderá ser vacinado o maior número de pessoas, crianças de 6 meses à 5 anos; portadores de doenças crônicas não transmissíveis; gestantes; puérperas, povos indígenas; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Horário de funcionamento

Todas as unidades funcionam de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 18h, com exceção do Centro de Saúde Maurício Bustani que funciona até às 21h, sendo ideal que as pessoas cheguem antes do horário de fechamento em todas as unidades.

Também é importante lembrar que não existe mais sala de vacinação na unidade do Rafael Vaz e Silva.

Outro ponto abordado é que os pais evitem levar as crianças que precisam tomar outras vacinas até que esta pandemia seja controlada.

Cievs orienta população

A Prefeitura de Porto Velho disponibiliza os telefones do Cievs para que a população entre em contato, esclarecendo dúvidas.

Também é importante salientar que a pessoa, antes da procura de qualquer unidade de saúde, realize a ligação e se informe sobre qual a melhor conduta a ser feita.

Telefones

3901-2835

0800 647 1010

9.8473-3110

9.8473-7482

9.8473-8041