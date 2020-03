Horóscopo 2020: Confira a previsão de hoje (22/03) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Sol em seu signo iluminará caminhos e favorecerá novos começos. Aproveite o domingo para avaliar os sonhos, meditar, relaxar e curtir o carinho da família. Um empreendimento ganhará forma e anunciará mudanças no papel profissional e na carreira. Decida o futuro. Você poderá dar nova direção à vida e aumentar o poder financeiro. Saturno limitará a participação social.

Touro (21/04 – 20/05)

Responsabilidades com a missão e papel profissional aumentarão a partir de hoje. Hora de consolidar a carreira e focar nos projetos de longo prazo. Aproveite o domingo para trocar mensagens com amigos e fortalecer atividades de grupo. Decisões de hoje visarão um futuro com segurança e estabilidade. Cuide da reputação e ganhe prestígio. Virada positiva de vida.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Fortaleça a fé e amplie a responsabilidade social. O domingo iluminará os sonhos e a missão profissional. Assuma mais poder e autoridade. Saturno cobrará formalizações, acertos jurídicos e dedicação aos estudos. Crenças e filosofias serão reavaliadas. Num momento como este, há de se tomar cuidado com o caos coletivo e cumprir um papel didático. Esclareça, ensine!

Câncer (21/06 – 22/07)

A partir de hoje, Saturno determinará mudança de comportamento e compromisso profundo com o futuro. A busca de um sentido maior para a vida aumentará a sintonia com a espiritualidade e valores universais. Construa relações de confiança. Momento de encontrar respostas existenciais e prezar a intimidade. Planos de longo prazo fortalecerão o casamento.

Leão (23/07 – 22/08)

A entrada de Saturno na área afetiva trará visão realista dos relacionamentos e das suas carências. Hora de escolhas responsáveis e de maior segurança nas decisões. Aproveite o domingo para aprofundar vínculos, visualizar o que deseja para o futuro e planejar mudanças. Fé e esperança em uma vida melhor inspirarão novos projetos. Conexões internacionais.

Virgem (23/08- 22/09)

Mudança de rotina e compromisso em manter a saúde equilibrada serão assuntos em destaque hoje. Contatos internacionais ou amigos de outra localidade oferecerão oportunidades atraentes. Você poderá trabalhar à distância ou, se for o plano, mudar de vez para outra cidade ou país. Novos projetos trarão empolgação. Amor em fase de realização dos sonhos.

Libra (23/09 – 22/10)

Segurança em primeiro lugar. Saturno restringirá certos prazeres e aumentará as responsabilidades nos relacionamentos próximos. Hora de cuidar da saúde, da família, fortalecer vínculos e valorizar as coisas simples da convivência. Organize a agenda da semana e programe ficar mais tempo em casa. Bom para planejar o trabalho e investimentos futuros.

Escorpião (23/10 – 21/11)

A Lua ativará sua criatividade e despertará sonhos. Solte a imaginação e esquente o clima no amor. Saturno cobrará responsabilidades familiares e soluções de pendências do passado. Padrões de relacionamento poderão mudar. Simplifique planos e tarefas, expresse os sentimentos com mais emoção, troque mensagens carinhosas e aproxime irmãos.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Clima amoroso com a família, neste domingo. Lembranças virão carregadas de emoção e despertarão saudades de uma época ou de alguém especial. Relações de trabalho continuarão aquecidas e firmes, embora a rotina e os prazos tenham que ser alterados. Aproveite o tempo em casa para desenvolver ideias e criar projetos. Converse com os filhos.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Palavras emocionadas marcarão este domingo. Assuntos de família envolverão decisões financeiras e soluções práticas para eliminar antigas pendências. Aumento de responsabilidades virá no pacote. Saturno poderá limitar o orçamento e cobrar melhor planejamento de gastos. Repense investimentos de longo prazo. Amor com mais empolgação.

Aquário (21/01 – 19/02)

A partir de hoje e por um longo período, Saturno em seu signo cobrará decisões sérias de vida. Responsabilidades aumentarão. Avalie contratos, pesquise preços, cheque informações com fontes confiáveis e faça escolhas responsáveis. Hora de investir em maior segurança e conforto. Aproveite o domingo para abastecer a casa, reunir a família e decidir investimentos.

Peixes (20/02 – 20/03)

Busque a segurança dentro de você. A partir de hoje, Saturno cobrará compromisso com o autoconhecimento, equilíbrio emocional e sensibilidade. Evite gastos desnecessários e determine prioridades. Lua e Mercúrio em seu signo facilitarão o entendimento com os filhos e o par. Objetivos ficarão claros. Organize ideias, antes de se comprometer em novos projetos.