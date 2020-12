Hildon Chaves negocia compra de vacina contra Coronavirus

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), usou a redes sociais para anunciar que o município comprará entre 60 mil a 80 mil doses de CoronaVac, a vacina contra o novo coronavirus produzida pelo Instituto Butantan, que é ligado ao governo paulista. Desse primeiro lote serão vacinadas pessoas do grupo de risco, anunciou o prefeito. A previsão é que inicie em fevereiro a imunização da população de risco.

Hildon Chaves iniciou as conversações tão logo, na segunda-feira (7), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), informou que o Butantan pretendia oferecer 4 milhões de doses da vacina para outros estados. O governo paulista assinou a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, imunizante desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan.

A vacina aguarda aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) antes de ser distribuída e aplicada, mas a produção está avançada. Além do Brasil, a Indonésia, Turquia e Chile estão fizeram aquisição dessa vacina.