Hildon Chaves explica que a deputada Mariana Carvalho é a campeã na destinação de recursos para a capital

O prefeito Hildon Chaves, que concorre à reeleição com o número 45, parabenizou o trabalho que a deputada Mariana Carvalho (PSDB-RO) vem desenvolvendo na Câmara Federal, explicando que muitas ações foram executadas na capital com recursos assegurados pela parlamentar.

“Mariana Carvalho é uma deputada federal que realmente faz a diferença. É a parlamentar que mais destinou recursos para Porto Velho. Ao longo de cinco anos, foram R$ 45,3 milhões. É com o apoio de Mariana que seguiremos juntos construindo uma capital melhor para todos nós. Seu apoio como parlamentar é a garantia de gestão com mais realizações”, enfatizou.

Entre os recursos destinados pela deputada, Hildon Chaves destacou os R$ 5 milhões para a revitalização e reforma completa da Maternidade Municipal Mãe Esperança e mais R$ 5 milhões para a estrada dos Periquitos. “Por ano, nascem mais de três mil portovelhenses lá e as nossas mamães precisam de um atendimento de qualidade e conforto. Obrigado de coração por essa atenção com as necessidades da nossa cidade”, disse.

Comparação

Os recursos encaminhados por Mariana Carvalho contemplam as mais diversas áreas, como infraestrutura, saúde, agricultura, educação, segurança pública, esporte, cultura, turismo e outras. Os dados são do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Sincov).

Os parlamentares que vêm em seguida na destinação de recursos à capital indicaram R$ 17 milhões e R$ 15 milhões – ou seja, Mariana destinou para Porto Velho cerca de três vezes mais que o segundo e o terceiro colocados da bancada federal.

“Por morar em Porto Velho e conhecer a nossa realidade, tenho sempre destinado recursos para nossa capital e buscado atender as necessidades da população”, afirmou Mariana, ao lembrar que além de ser a capital do estado, Porto Velho é a maior cidade de Rondônia, com mais de meio milhão de habitantes, o que justifica a necessidade do grande volume de investimentos.

Prefeito Hildon ao lado da primeira dama de Porto Velho. Mariana Carvalho também acompanhou o candidato na hora do voto.

Saúde

Com os recursos destinados pela deputada e já pagos ao município, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Porto Velho fizeram a aquisição de material e equipamentos para garantir a continuidade do atendimento aos pacientes e realizar as manutenções necessárias. Unidades como Caladinho, Osvaldo Piana, Ronaldo Aragão, Pedacinho de Chão e Nova Floresta, além dos materiais para atendimento médico, adquiriram os equipamentos necessários para atendimentos odontológicos.

Para reforçar os atendimentos de urgência e emergência, Mariana garantiu a entrega de cinco ambulâncias a Porto Velho. Já a Maternidade Mãe Esperança passará por uma grande reforma e ampliação, e também poderá adquirir mais equipamentos.

Agricultura familiar

Já os distritos de São Carlos, Vista Alegre do Abunã, Extrema, Calama e Nova Califórnia receberam tratores para o apoio à agricultura familiar. E não é só isso: a infraestrutura do município conta com retroescavadeira, dois caminhões caçamba, pá carregadeira e escavadeira hidráulica – todos destinados por Mariana Carvalho.

Na infraestrutura urbana, os recursos indicados pela parlamentar incluem, por exemplo, o recém inaugurado asfalto da estrada de Santo Antônio, no trecho entre Cemitério e a Igrejinha. Agora já está em licitação a revitalização da Estrada dos Periquitos, que inclui asfalto, pista de caminhada, iluminação, drenagem e arborização.

Os recursos destinados por Mariana Carvalho também garantiram apoio à realização de eventos culturais e à agricultura familiar. Essas e muitas outras medidas já foram realizadas. Muitas outras já estão empenhadas pelo governo federal, que é quem faz o pagamento do recurso indicado.

Esporte, lazer e terceira idade

Entre essas ações que já estão em fase avançada está, por exemplo, a construção de cinco novas praças que já estão em processo de licitação: Praça Alphaville, na avenida Imigrantes; Praça da Juventude, no Parque Amazônia; Praça no bairro Flamboyant; Praça Eco Parque Mocambo e Praça das Camélias, na zona sul.

Mais recursos

Esses R$ 45 milhões dizem respeito aos repasses diretos ao CNPJ do município. Mas, além disso, o trabalho da deputada Mariana por Porto Velho ainda contempla muitas ações que são executadas diretamente por associações de saúde, como o Hospital Santa Marcelina, ou via governo do estado, com os recursos para os hospitais estaduais. A atual reforma e ampliação do Cemetron conta com recursos indicados pela parlamentar.

Demandas

Hildon Chaves também destacou os desafios que encontrou quando assumiu a prefeitura em 2017. “Tínhamos uma demanda enorme por asfalto. Quando assumi eram necessários 550 quilômetros de asfalto, o que era um grande absurdo. Fizemos em quatro anos o que não foi feito em 20. Foram quase 250 quilômetros de asfalto, com muito trabalho e seriedade, de forma honesta, respeitando o dinheiro da população”, afirmou.

Segundo o prefeito, a educação também foi prioridade na sua gestão. “Em nossa gestão, inauguramos cinco escolas em Porto Velho, com destaque para a escola e creche no Residencial Orgulho do Madeira. Além disso, reformamos mais de 60 salas de aula, investimento que permitiu a oferta de mais de 4.500 vagas para a população portovelhense. Depois de muito transtorno causado pela máfia que existia no transporte escolar, agora temos um sistema de qualidade, com 146 ônibus novos para atender nossas escolas rurais assim que as aulas retornarem devido a pandemia do covid-19”, pontuou.

Por fim, Hildon Chaves afirmou que todas as melhorias e conquistas que Porto Velho colhe hoje são fruto de um trabalho que começou desde o primeiro dia de mandato. “Atuamos para combater o desperdício, o superfaturamento e as máfias que estavam instaladas na prefeitura. Ainda temos muito a avançar, e é isso que seguiremos fazendo. E é por acreditar que ainda podemos fazer muito mais que eu peço seu voto no 45 novamente. Vamos juntos continuar investindo na educação das nossas crianças, na nossa cidade amada”, finalizou.