Governo trabalha em ritmo acelerado na infraestrutura de rodovias na região central de Rondônia

O Governo de Rondônia está executando diversas obras em todo o Estado, a exemplo de Ji-Paraná que tem recebido uma força-tarefa com o objetivo de melhorias da infraestrutura de transporte e obras. Todo trabalho de recuperação de rodovias estaduais refletem positivamente no desenvolvimento do município, com ações sendo desencadeadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

A força-tarefa desenvolvida pela 8ª Residência Regional DER Usina de Asfalto do DER está erguendo os aterros das cabeceiras da ponte sobre o rio Urupá, localizada na RO-135 (ligando a cidade ao distrito de Nova Londrina e à BR-429). De acordo com o residente regional do DER, engenheiro Klayson Furtado, a ponte já estava pronta desde 2017 e a atual gestão assumiu o compromisso de concluir toda a obra ainda neste ano.

Além desse trabalho, em atenção às recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), o governador do Estado, coronel Marcos Rocha, determinou e o DER vem realizando os trabalhos de regularização da área no entorno da pista do Aeroporto José Coleto, com serviço de terraplanagem, além da alteração do traçado da estrada que margeia o aeroporto, simultâneo à construção da nova cerca de alambrado.

O diretor-adjunto do DER, major Eder André Fernandes Dias, e o gerente operacional, engenheiro Adonnai Santos de Oliveira, estiveram no município no último dia 19, para vistoriar o andamento dos trabalhos. “A determinação do governador Marcos Rocha é que o DER execute estas obras com o máximo de celeridade e qualidade. Por isso, estamos trabalhando para viabilizar o maquinário e pessoal de campo para manter o ritmo de execução”, destaca o o adjunto.

VIDA NOVA À RO-470

Outra importante obra que o DER vem executando é a recuperação estrutural do pavimento da RO-470, no trecho que interliga os municípios de Ouro Preto do Oeste e Vale do Paraíso. O diretor-geral do DER, Elias Rezende, explica que em relação à RO-470, são 36 quilômetros de asfalto que vinham se deteriorando há anos e por diversos motivos o DER não pôde fazer a recuperação. “O governador Marcos Rocha, atento a este problema, determinou que fizéssemos a restauração o quanto antes para resolver de forma definitiva e estamos trabalhando para isso”, assegura Rezende.

Em visita técnica no último dia 18, o diretor-adjunto do DER, major Eder André, esteve no local das obras na RO-470 vistoriando junto com o gerente regional, engenheiro Adonnai de Oliveira, a execução da recuperação da base, sub-base e pavimento da rodovia. O governador coronel Marcos Rocha também vem acompanhando o andamento desta obra. O chefe do Poder Executivo também participou do lançamento do primeiro trecho de capa asfáltica no local, no último dia 15.

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes tem sob sua responsabilidade cerca de 6 mil quilômetros de rodovias nos 52 municípios de Rondônia, sendo 4.500 sem pavimentação asfáltica e 1.500 quilômetros asfaltados, 14 Residências Regionais e quatro Usinas de Asfalto executam a recuperação, manutenção e melhoria de toda malha viária.

Fonte: Secom