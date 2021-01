Governo entrega Unidades de Resgate e Centro de Treinamento Operacional ao Corpo de Bombeiros Militar

O Governo de Rondônia realizou a entrega do Centro de Treinamento Operacional no final da tarde de segunda-feira (18) para o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). O prédio será utilizado em atividades realizadas pela Corporação, como cursos de formação, especialização, aperfeiçoamento, além de capacitações e qualificações dos bombeiros militares.

Durante solenidade, o governador do Estado, coronel Marcos Rocha, também oficializou a entrega de oito Unidades de Resgates adquiridas por meio do Fundo Especial do CBMRO e que serão utilizadas para serviços de atendimento pré-hospitalar.

Localizado ao lado do 1º Grupamento de Bombeiros Militar, na avenida Engenheiro Anysio da Rocha Compasso, o Centro de Treinamento Operacional é um antigo objetivo do Corpo de Bombeiros. Conforme destacado pelo comandante da Corporação, coronel BM Gilvander Gregório de Lima, “é um sonho que agora se torna realidade, na qual o Corpo de Bombeiros dispõe de um local adequado para atividades teóricas ministradas aos bombeiros”.

O Centro de Treinamento tem em seu ambiente, vestiários, feminino e masculino, depósito, cozinha, 3 salas de instrução, recepção, sala de reunião e sala administrativa. O comandante da Corporação enfatizou que trata-se do primeiro passo de outras obras que serão executadas. Ele citou que o próximo objetivo é a instalação uma piscina semiolímpica, torre de treinamento e tanque de mergulho.

A obra custou no total R$ 1.305.525,84 (um milhão, trezentos e cinco mil e quinhentos e 25 reais e oitenta e quatro centavos), construído com recursos próprios do Corpo de Bombeiros.

Durante a solenidade de entrega do Centro, o comandante do Corpo de Bombeiro entregou ao governador Marcos Rocha a Medalha Amigo do Bombeiro em destaque ao comprometimento e respeito à Corporação.

Governador Marcos Rocha destaca novo Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros

VIATURAS TIPO AMBULÂNCIAS

Em seguida, o governador Marcos Rocha fez a entrega de oito viaturas tipo ambulâncias, denominadas Unidade de Resgate equipadas cada uma com duas macas, dois cilindros de oxigênio, uma cadeira de resgate, rádio comunicação e outros itens.

Cada Unidade de Resgate custou o valor de R$ 258.675,40 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos) totalizando um investimento de R$ de 2.069.403,20 (dois milhões e sessenta e nove mil e quatrocentos e três reais).

As Unidades de Resgate serão distribuídas as seguintes cidades: Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste e Cerejeiras.

LOCAL ADEQUADO DE TREINAMENTO

Ao destacar a entrega do Centro de Treinamento e das Unidades de Resgates, o governador Marcos Rocha ressaltou estar honrado em inaugurar às novas estruturas no Corpo de Bombeiros. “Estou feliz em estar inaugurando essa ala de treinamento e capacitação dos bombeiros que era um sonho que sempre tiveram. A Corporação está também muito próxima de ter um parque aquático para treinamento. É de grande importância para o Governo do Estado pois teremos pessoas cada vez mais preparadas e maiores condições de salvar vida que é o primordial do Corpo de Bombeiros. Fico feliz e quero dizer que enquanto governador de Rondônia tudo que puder fazer para melhorar a condições de trabalho em todas as áreas iremos fazer. Precisamos avançar e seguir em frente”, destacou o governador.

Também presente à solenidade, o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM José Hélio Cysneiros Pachá, destacou a forma com que o coronel Gregório vem conduzindo o comandando do Corpo de Bombeiros e enfatizou o apoio que o governador vem garantindo à Sesdec para melhor desenvolver ações voltadas às corporações que integram a pasta da Segurança Pública.

Também esteve presente à solenidade o secretário de Obras e Serviços Públicos, coronel Erasmo Meireles e Sá, que chamou atenção para a importância do novo Centro de Treinamento do Corpo de Bombeiros, bem como o subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel BM Felipe Santiago Chianca; e o subcomandante da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Plínio Cavalcanti e oficiais e praças do CBMRO.