GESTÃO TRANSPARENTE: Porto Velho tem a segunda melhor nota entre as capitais do Brasil

O ranking divulgado no portal da Transparência Internacional coloca a capital com 98 pontos numa escala que vai de 0 a 100.

Nesta terça-feira (1º) foi divulgado no portal da Transparência Internacional (TI) o ranking de transparência dos estados e capitais, além do Distrito Federal, no combate à Covid-19 no Brasil. Dentre as 26 capitais brasileiras, Porto Velho é a quinta que mais adota medidas efetivas na luta contra o vírus, alcançando 98.0 pontos.

Desde maio, a TI, um movimento global que faz avaliação dos níveis estatísticos do desempenho das cidades a entidade criou uma escala que vai de 0 a 100, no qual indica as regiões com a maior transparência levando em consideração critérios adotados para classificação como informações sobre contratações emergenciais, doações, medidas de estímulo econômico e proteção social.

Todo o procedimento para análise e um passo a passo para acompanhamento da aplicação estão disponíveis na internet e, contribuem, para que as diversas organizações da sociedade civil organizada de todo o país possam medir, cobrar e fazer uso da transparência em suas localidades.

Este ranking é uma importante ferramenta para promover controle social no combate ao novo Coronavírus no Brasil e no mundo.

SERVIÇO

Todas as informações relacionadas aos gastos da municipalidade no combate à Covid-19 como, por exemplo, contratações emergenciais, licitações/compras, chamamentos públicos, despesas, processo seletivo, medidas de estímulo econômico e proteção, dados abertos (APIs), plano de contingência, estão disponíveis no Portal da Transparência que pode ser acessado aqui.

Fonte:Assessoria