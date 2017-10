SUFRAMA: Técnicos farão treinamento sobre a nova lei da Zona Franca Verde

Nesta terça-feira (10), as 9h da manhã, no auditório da Associação Comercial de Guajará-Mirim (ACISGM), os técnicos daSuperintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), Ana Maria Souza e Leonardo Perdiz da Costa, irão ministrar treinamento sobre a nova lei da Zona Franca Verde (ZFV) e seus incentivos para empresários da região. O evento foi uma solicitação do prefeito de Guajará-Mirim, Cícero Noronha, a Suframa.

Pedro Teixeira, diretor-executivo da Superintendência de Desenvolvimento Estadual (Suder), instituição que representa Rondônia no Conselho de Administração da Suframa (CAS), vai estar presente no evento.

O município de Guajará-Mirim, distante 330 quilômetros de Porto velho, é um dos seis municípios da Região Amazônica beneficiados pela Zona Franca Verde que da concessão de incentivos fiscais para indústrias de beneficiamento dos recursos ambientais e matérias-primas regionais de origem florestal, pesqueira, agropecuária e mineral