Funkeiro mineiro DJ Wesley Gonzaga comemora mais de 18 milhões de views no YouTube

DJ Wesley Gonzaga – Fera Entretenimento.

O artista, que teve seu trabalho revelado nacionalmente há pouco mais de três meses, após celebridades dançarem sua música no TikTok, celebra o sucesso dos hits mais recentes, Mega Pra Elas Jogar e Sarra Nela com Fuzil na Bandolera, que, juntas, já ultrapassaram 6,5 milhões de plays no YouTube e 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify

A capital mineira é celeiro de artistas que conquistam os quatro cantos do país. E na cena do funk não é diferente, já que a cidade é a sede da Fera Entretenimento, produtora que realiza os maiores bailes legalizados de Minas Gerais e responsável por abrir espaço para verdadeiras estrelas do gênero. Um exemplo é o jovem DJ Wesley Gonzaga, com apenas 19 anos, nascido em Belo Horizonte, e que já tem fãs espalhados por todo o Brasil. Para se ter uma ideia do sucesso do rapaz, o canal oficial do artista no YouTube já ultrapassou 18 milhões de visualizações, vídeos postados em outros canais também passam dos 15 milhões e as outras plataformas também apresentam números impressionantes.

O funk é uma paixão do DJ Wesley Gonzaga desde quando era criança. Aos 14 anos de idade, decidiu que queria viver do que até então era apenas uma diversão e, por isso, ainda na adolescência, começou a produzir as suas primeiras músicas. “Fiz algumas montagens, fui me desenvolvendo enquanto artista e o meu trabalho passou a ficar conhecido em Belo Horizonte. Meu objetivo é ser reconhecido internacionalmente e posso dizer que o primeiro grande passo já foi dado, pois tive a felicidade de conseguir levar meu funk para todo o Brasil”, revela o DJ, que ganhou projeção nacional há pouco mais de três meses, quando os seus hits, Mega Pra Elas Jogar e Sarra Nela com Fuzil na Bandolera, foram dançados por celebridades no aplicativo TikTok, como, Virgínia Fonseca, Ludmilla, MC Mirella e várias outras.

Antes de ter a sua música usada para coreografias de famosas no aplicativo de vídeos, DJ Wesley Gonzaga já estava conquistando o seu merecido espaço na capital mineira. “Eu sou muito grato por tudo o que aconteceu até aqui, pois estou trabalhando muito e, graças ao público que me acompanha, minhas produções estão chegando a cada vez mais pessoas. O TikTok foi uma grande virada na minha carreira, pois depois que a Virgínia, Ludmilla, MC Mirella e outras artistas dançaram com as minhas músicas ao fundo, a projeção foi impressionante”, diz o artista, que hoje faz parte do casting a Fera Entretenimento.

Como resultado do sucesso, DJ Wesley Gonzaga já consegue realizar algumas vontades que antes não estavam tão acessíveis. “Reformei minha casa, comprei meu carro e sigo investindo no meu trabalho. Quero produzir mais e mais e levar o meu som para o mundo. Hoje, minha equipe e eu estamos começando a colher o que que está sendo plantado há muito tempo e, quando essa pandemia acabar, eu espero me apresentar em todo o Brasil e agradecer a cada pessoa que me aplaude, motiva e curte o meu funk”, conta o artista, que já tem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, o que o torna um dos DJ’s mineiros mais executados na plataforma de streaming de música.

Carreira

Com o trabalho projetado nacionalmente, o DJ Wesley Gonzaga, que antes cuidava de toda a sua carreira, passou a contar com a gestão da Fera Entretenimento. A empresa, que é comandada por Kuei Felipe, realiza os maiores eventos de funk de Minas Gerais, como o Baile do Fera, e hoje tem em seu casting 15 artistas. “Percebi um potencial no Wesley que poucos DJ’s têm. Decidi apostar e já estamos comemorando o sucesso desta parceria. É hit atrás de hit e muitas novidades serão anunciadas em breve”, revela o empresário do artista.

DJ Wesley Gonzaga em números

YouTube: mais de 18 milhões de views e mais de 197 mil inscritos

Spotify: mais de 2 milhões de ouvintes mensais

Instagram: mais de 800 mil seguidores

TikTok: mais de 760 mil seguidores