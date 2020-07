Funcultural confirma reabertura do Mercado Cultural para 1º de agosto

Reaberto em janeiro, o Mercado Cultural teve suas atividades suspensas em março como forma de se evitar a propagação do novo coronavírus

Um dos pontos turísticos mais reconhecido da capital rondoniense, o Mercado Cultural, será reaberto em 1º de agosto, após uma temporada em que esteve fechado devido à pandemia. A informação foi confirmada pelo presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Ocampo Fernandes.

Em preparação para esta retomada, a equipe da Funcultural realizou nesta semana a limpeza e higienização do espaço público. A retomada das atividades neste momento, segundo Ocampo, é porque o ambiente está focado na gastronomia, ou seja, incluído no rol de atividades essenciais. “Não há nada que impeça a reabertura por este motivo. Shows ao vivo e grandes eventos não vão ocorrer, neste momento”, disse.

O presidente informou ainda que, reuniões foram feitas com os permissionários do local (restaurante Dourado do Madeira e choperia e cervejaria O Canto do Boto) e, em comum acordo, a decisão foi tomada.

“Vamos seguir todas as regras orientadas pelas autoridades de saúde como, espaço sem aglomerações com distanciamento de mesas, disposição de álcool em gel na recepção e, ainda, a exigência do uso de máscaras”, lembrou.

PROGRAMAÇÃO

No sábado (1º de agosto) será oferecida aos visitantes “Feijoada com Samba” e, no domingo (2 de agosto), “Café Nordestino”. Já a partir da segunda-feira (3), os atendimentos vão seguir com café da manhã e almoço nos dias úteis. Uma das novidades é a oferta de açaí e sucos variados por um dos permissionários.

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES

Reaberto em 24 de janeiro de 2020, após a sua restauração, o Mercado Cultural teve suas atividades suspensas em março como forma de bloqueio à propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Fonte: Comdecom