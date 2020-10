Fórum é um espaço aberto para discutir o desenvolvimento da Amazônia, diz superintendente da Sudam

A superintendente da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia), Louise Caroline Campo Low, confirmou o apoio e a participação da instituição no Fórum Amazônia+21, que acontece de 4 a 6 de novembro através de plataformas online. “A Sudam patrocina o Fórum Mundial Amazônia+21 porque acreditamos que, além de ser um evento de negócios e parcerias, é um espaço aberto para discutir o desenvolvimento da Amazônia. E esse é o negócio da Sudam: levar qualidade de vida para as pessoas que vivem aqui, incluir e integrar com sustentabilidade”, disse.

Segundo a superintendente, a Sudam tem instrumentos sólidos para desenvolver a região. “E agora, com uma nova gestão, pretendemos mostrar que a Sudam está viva e será protagonista na promoção do desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal. Temos mais de 200 colaboradores, um corpo funcional qualificado, atuamos em todos os estados da região Norte, além do Mato-Grosso e parte do Maranhão”, explicou.

Louise falou ainda sobre o PRDA (Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia), que está concorrendo ao Prêmio de Inovação no Setor Público. “Reunimos projetos e diretrizes para a nossa ação”, disse. “Participar de um fórum que discute e comunica ações e planos de desenvolvimento está alinhado com a nossa missão institucional”.

O prêmio e o PRDA

O Plano Regional do Desenvolvimento da Amazônia (PRDA), elaborado pela Sudam, foi considerado validado no 24º Concurso Inovação no Setor Público. O concurso é promovido anualmente, desde 1996, pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A premiação valoriza as equipes de servidores públicos que, comprometidos com o alcance de melhores resultados, dedicam-se a repensar atividades cotidianas por meio de pequenas ou grandes inovações que gerem melhoria na gestão das organizações e políticas públicas, contribuam para o aumento da qualidade dos serviços prestados à população e tornem mais eficientes as respostas do Estado diante das demandas da sociedade.

O PRDA concorre na categoria Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Federal. Às iniciativas vencedoras são concedidos o troféu destinado à instituição, certificados para os integrantes das equipes e direito ao uso do Selo Inovação em materiais de divulgação impressa ou eletrônica.

Além disso, os vencedores passam a compor o Repositório Institucional da Enap e as equipes premiadas ficam habilitadas a participar de eventos organizados ou viabilizados pela Enap e eventuais parceiros, com o objetivo de valorizar, aprimorar e disseminar a inovação no setor público.

Sobre o Amazônia+21

O Fórum Amazônia + 21 é uma iniciativa para mapear perspectivas e buscar soluções para temas relacionados ao desenvolvimento da região e melhoria da qualidade de vida dos mais de 20 milhões de cidadãos que vivem na Amazônia Legal. O programa é uma realização da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Agência de Desenvolvimento de Porto Velho e Prefeitura de Porto Velho, com correalização da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O Fórum será totalmente virtual e acontecerá nos dias 4, 5 e 6 de novembro deste ano. Os debates sobre os desafios e as soluções para a Amazônia se darão a partir de quatro eixos temáticos: negócios sustentáveis, cultura, financiamento dos programas e ciência, tecnologia e inovação. Para participar, inscreva-se no site amazonia21.org.