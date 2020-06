Follador alerta novo diretor do DER quanto às obras nas rodovias do Vale do Jamari

Parlamentar destaca urgência para a ponte na RO-459, de Alto Paraíso, e aterro das cabeceiras na BR-421

O deputado Adelino Follador (DEM) manifestou a sua indignação com a inércia da gestão estadual, em especial do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que, segundo suas palavras, não consegue produzir um ato com benefício real para o desenvolvimento do Estado, a exemplo da ponte sobre o Rio Jamari (BR-421), que está interditada há mais de um ano em consequência da falta de aterro em suas cabeceiras.

Na sessão plenária da Assembleia Legislativa (ALE) da última terça-feira (16), os deputados estaduais sabatinaram o novo diretor geral do DER, Elias Rezende, indicado pelo governador Marcos Rocha, oportunidade em que o deputado Adelino Follador apresentou ao novo mandatário do órgão, as demandas que tem apresentado e cobrado reiteradamente junto aos dirigentes do DER, voltando a falar com ele, por telefone, nesta quinta-feira (18), para que apresente as soluções o quanto antes, tendo como resposta que até a próxima segunda-feira (22) irá responder ao parlamentar, apresentando as planilhas, como estão os processos e suas previsões.

Adelino destacou que a licitação para o aterro das cabeceiras da ponte na BR-421 foi adiada pela terceira vez, e ainda havia recebido a informação que o DER não tinha previsão de retomada, o que para o parlamentar é revoltante, pois cria-se uma expectativa e nada acontece, “a gente passa a informação para o povo que está ansioso pela conclusão da obra e nada, e nós que estamos no dia a dia com a comunidade é que somos cobrados, espero que o novo diretor apresente soluções práticas e rápidas”, disse.

Orçada em R$ 5 milhões, a obra da ponte sobre o Rio Jamari ainda deve consumir pouco mais de R$ 2 milhões para execução dos serviços de aterro da cabeceira e ficar pronta, para dar acesso aos municípios de Alto Paraíso, Monte Negro, Campo Novo de Rondônia e Buritis, importantes polos de produção de grãos e carne com influência na economia e na pauta das exportações de Rondônia.

Alto Paraíso

Adelino Follador falou também da obra da ponte sobre o Rio Jamari, ligando a RO-459 à BR-364, no Município de Alto Paraíso, que deveria ter sido iniciada desde fevereiro, mas o processo licitatório já sofreu duas suspensões, tendo ido e voltado à Superintendência Estadual de Licitações (Supel).

Mais obras

Além da manutenção adequada nas rodovias que não são pavimentadas, o deputado Adelino falou ainda sobre a necessidade urgente de uma operação tapa buracos em todas as rodovias que interligam os municípios do Vale do Jamari, chamando a atenção do novo diretor, que os últimos serviços executados deram muito prejuízo ao estado, pois, por serem de péssima qualidade não teve nenhuma durabilidade, “chegou ao absurdo de antes de concluir uma rodovia, onde tinha iniciado já estava todo danificado”, falou Follador.

Outras obras que também já eram para estarem sendo executadas são as pontes na RO-257, especialmente sobre o rio da Onça e rio Vermelho, que rodaram no ano passado, quando foi feito um paliativo, que não deve suportar por muito tempo, além do risco de cair e causar uma tragédia, para o parlamentar elas só suportaram as cheias deste ano porque foram mais amenas.

Adelino desejou boa sorte ao novo diretor geral do DER, Elias Rezende, declarando que pelo seu histórico e trabalho mostrado em outros órgãos, confia na capacidade para gerir o órgão com competência, fazendo os investimentos necessários para atender as demandas em seu tempo certo.

Texto: Assessoria

Foto: Marcos Figueira-ALE/RO