FINANÇAS MUNICIPAIS – Prefeitura injeta mais de R$ 46 Milhões com pagamento da folha do Funcionalismo Municipal

Em tempos de crise econômica desencadeada pela Pandemia de COVID-19, que afetou as finanças públicas dos municípios brasileiros, a Gestão Dr. Hildon Chaves com comprometimento de equilíbrio dos gastos públicos e a eficiência na administração municipal, efetivou diversas iniciativas, que oportunizaram a otimização dos recursos municipais, assim permitindo a manutenção dos salários do funcionalismo público municipal em dias, podendo ainda antecipá-los na busca da injeção de recursos no comércio local, uma vez que o volume de negócios estavam em declínio, por ocasição das restrições de funcionamento de atividades.

Neste mês de Dezembro, a Prefeitura de Porto Velho pagará os salários de dezembro de todos os servidores municipais no próximo dia 18 (sexta), ocasião que também será quitada a última parcela do 13º salário dos servidores comissionados, e ainda dos servidores efetivos que fazem aniversário no mês de dezembro.

Segundo o Subsecretário de Finanças e Contabilidade, João Fernando Erpen, o valor correspondente a folha salarial do servidores municipais passa dos 46 milhões de reais, sendo que R$ 41.276.744,74 são referentes a salários e R$ 4.888.100,08 à parcela de gratificação Natalina (13º Salário).

“A injeção dos respectivos valores no mercado local, por meio do pagamento do funcionalismo público, promoverá além de um reconhecimento do trabalho do servidores municipais, uma maior movimentação do comércio de bens e serviços no Município, potencializando os ganhos de nossos municípes neste final de ano”, disse o Subsecretário.