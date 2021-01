Fies: MEC vai ofertar 93 mil vagas com financiamento em 2021

Menos vagas disponíveis para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) estão previstas para este ano. De acordo com anúncio feito ontem (4), pelo Ministério da Educação (MEC), o Fies vai oferecer 93 mil vagas para 2021, o que corresponde a sete mil vagas a menos em comparação ao ano anterior.

Segundo o MEC “cabe ao Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), em cumprimento ao que está disposto em normativos do Fies, fazer a previsão para que seja determinada a quantidade de vagas para contratos de financiamento”.

Para alcançar a meta da oferta de vagas, a previsão de aporte financeiro do Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies), proveniente do orçamento do ministério, deve atingir o montante de 500 milhões de reais.

Inscrições Fies 2021.1

As inscrições para o processo de seleção do Fies do primeiro semestre de 2021 começarão no dia 26 de janeiro e devem permanecer abertas até as 23h59 de 29 de janeiro. O resultado da seleção será divulgado no dia 2 de fevereiro.

Candidatos pré-selecionados na chamada única terão o prazo para complementar a inscrição de 3 a 5 de fevereiro. Os não pré-selecionados serão, automaticamente, incluídos na lista de espera, cuja convocação será entre os dias 3 de fevereiro e 18 de março de 2021.

Fonte: Agencia Brasil