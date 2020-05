FEIRAS LIVRES: Prefeitura garante cumprimento de medidas sanitárias para evitar risco de contaminação

Feirantes usam máscara, fornecem álcool aos clientes e os locais passam por sanitização antes e depois das feiras

Por determinação do prefeito Hildon Chaves, as feiras livres de Porto Velho estão funcionando normalmente, porém, cumprindo com todas as orientações sanitárias para que não haja o perigo de proliferação do novo coronavírus entre feirantes e os frequentadores do local.

“Fizemos as adequações necessárias como a troca das tendas que estavam sujas, colocamos barracas menores e ampliamos os espaços entre elas. Os corredores estão mais arejados e implantamos um controle sanitário mais rigoroso no interior das feiras, tudo com objetivo de evitar a contaminação das pessoas”, explicou o secretário de Serviços Básicos, Rainey Viana.

Além desses cuidados já mencionados pelo secretário, a Prefeitura exige que cada feirante utilize máscara e disponibilize álcool para os clientes higienizarem as mãos. Também como parte das medidas adotadas, não é permitida a manipulação ou fabricação de qualquer tipo de alimento no local.

“É permitida somente a venda de hortifrúti e produtos in natura para serem manipulados pelos compradores em suas casas. Para garantir que todas as medidas sejam cumpridas nós reforçamos a fiscalização”, disse Viana.

O secretário acrescenta que a Prefeitura está desinfectando os locais antes e depois das feiras com quaternário de amônia, produto certificado pela Anvisa e apropriado para realizar a sanitização nesse tipo de ambiente, devido a sua eficácia.

Fonte: Comdecom