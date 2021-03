FCR forma quase 60 novos bacharéis em Direito em cerimônia virtual

Pela primeira vez, a Faculdade Católica de Rondônia (FCR) promoveu a cerimônia de colação de grau institucional de maneira remota, ou seja, por meio de uma plataforma de videochamada na última semana, seguindo os protocolos sanitários e evitando aglomerações em virtude da pandemia (Covid-19). Na ocasião, foram entregues à sociedade 57 novos bacharéis em Direito.

A cerimônia foi transmitida pelo canal do YouTube da FCR. Ao recepcionar os formandos, familiares e amigos presentes, o diretor acadêmico da Instituição, Prof. Dr. Pedro Abib, avaliou o momento como de “um cenário de muitos desafios”, assim, os “nossos formandos estão entrando no mercado de trabalho numa realidade diferente. Foram cinco longos anos de dificuldades e abdicação. A noite é de comemoração”, disse ele ao conduzir a sessão solene.

Emocionado, o coordenador e também paraninfo da IX Turma do curso de Direito da FCR, Prof. Me. Stênio Castiel, falou da gratidão pela homenagem dos formandos e também pelo convite em ser um conselheiro. “É difícil dar um conselho, pois eu mais recebi do que dei nestes 3,6 anos juntos. Aprendi mais do que compartilhei. Mas peço que amem, doem amor aos seus futuros clientes e assistidos, aos réus, aos colegas, todos. É através do amor que a gente muda esse mundo que está ficando tão duro”, contou ao dizer que conviver com cada um dos formandos o fazia muito feliz e o deixava muito energizado.

“Eu sempre costumo dizer que, no capítulo da minha vida, vocês [formandos] ocupam uma página muito especial. Obrigado e celebrem a partir de hoje da maneira possível e mudem, salvem o mundo”, acrescentou Castiel.

MOMENTOS MARCANTES

Um dos momentos mais marcantes foi o da fala da oradora Ananda de Melo Cruz. Ela falou da honra de ser a representante de todos na solenidade. “Este momento em nossos corações é de alegria por estarmos finalizando um ciclo que iniciamos anos atrás e gratidão por estarmos vivos tendo a oportunidade de colher, o que para muitos de nós, é o primeiro fruto desde que iniciamos os estudos”, disse Ananda.

A oradora aproveitou-se da oportunidade para fazer uma retrospectiva dos cinco anos de estudos e de como era a atuação de cada docente em sala de aula e, ainda, sobre como foi o último ano, sem convivência diária devido às aulas remotas que passaram a ocorrer em virtude da pandemia (Covid-19). “Apesar de todas as adversidades, nós conseguimos. Além disso, o fato desta ocasião estar sendo diferente do que idealizamos não anula e não tira o brilho desse momento”, completou Ananda.

O Juramentista foi o formando Ricardo Posso Ferreira. A IV Turma do curso de Direito ainda escolheu o Prof. Breno Azevedo como Patrono e prestou homenagem aos professores Cleverton Reikdal, Edson Sousa P. Pinto, Juliana Wagner e Vinicius de Assis.

Encerrando a solenidade, Pedro Abib declarou que a solenidade ocorreu em momento atípico. “A alegria é imensa, pois na FCR, diferente de outras tantas instituições que perdem o vínculo humano, nós temos um verdadeiro espírito de fraternidade. A gente faz do nosso trabalho um caminho de oportunidade a cada um por chegar num momento como este [a formatura]”.

ELEVADOS ÍNDICES

Abib encerrou lembrando que, o curso é o que mais aprova no Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Rondônia, de acordo com a última pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), estando entre as 25 instituições privadas com o maior destaque. Além disso, ele citou que o nível de aprovação no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) tem sido muito satisfatório nos últimos anos.