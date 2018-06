Fake News atacam Mosquini e Marinha Raupp  

A notícia dando conta que os deputados federais de Rondônia Lúcio Mosquini e Marinha Raupp, ambos do MDB, assinaram o requerimento para instalação de um Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para acabar com a Operação Lava Jato é falsa.

Em contato com jornalistas nesta manhã, os dois parlamentares afirmaram não ter assinado qualquer requerimento neste sentido.

Conforme alertado pelo próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Luiz Fux, que comanda uma força-tarefa para combater as fake news na internet, o grande desafio nestas eleições é acabar com as notícias falsas.

Ainda segundo o Ministro Fux a atuação da área de inteligência do TSE e apoio do jornalismo profissional será capaz de ajudar a combater esse tipo informação, que são postadas apenas para despertar indignação das pessoas, confundir e destruir os alvos as quais as falsas notícias são direcionadas.

Tanto Lúcio Mosquini como a deputada Marinha Raupp já colocaram o caso nas mãos da assessoria jurídica que tomarão as providências legais.