Faculdade Católica de Rondônia comemora 14 anos somando e promovendo aprendizado

Quartoze de fevereiro. A data marca um dia na história da Faculdade Católica de Rondônia (FCR), Instituição que a cada dia gera mais satisfação e gratidão para as mais de 15 mil pessoas que foram contempladas com o conhecimento acadêmico por meio do projeto de Ensino Superior Católico na Amazônia, concretizado em 2007.

Ao lembrar o sonho crescente, o professor fundador da FCR, Prof. Dr. Fabio Rychecki Hecktheuer, reconheceu o quão importante foi o desejo e a persistência de seus idealizadores, arcebispos da região, em especial Dom Antônio Possamai e Dom Moacyr Grechi (In Memorian).

“O sonho foi fortalecido, cresceu e hoje é uma realidade. Atualmente, são ofertados os cursos de graduação em Direito, Psicologia e Filosofia e são empregadas dezenas de profissionais (professores e corpo técnico-administrativo), que auxiliam neste tão importante projeto de transformação social por meio da educação”, acrescentou Hecktheuer.

AGREGAR VALOR

Sarah Ines é uma das mais novas contratadas pela FCR. Ela veio somar a nova equipe de Relacionamento com o Aluno. O seu compromisso é prestar informações diversas, esclarecer dúvidas e estar sempre presente na vida dos acadêmicos. Segundo ela, ao saber da contratação, no último bimestre de 2020, ficou muitíssimo feliz.

“Espero poder agregar diariamente à instituição, poder fazer sempre um bom atendimento para entregar o melhor serviço aos nossos alunos e, ainda, manter bom relacionamento com os colegas de trabalho”, disse Sarah, acrescentando que sua expectativa é poder desenvolver e aprender um pouco de cada função dentro da instituição.

NOVO CAMPUS E NOVOS CURSOS

A trajetória da FCR prevê e, já executa, o seu projeto de expansão infra estrutural, ou seja, a construção de seu novo campus. A obra está em pleno andamento, na região do Espaço Alternativo (Av. Governador Jorge Teixeira), com uma área de construção de aproximadamente 20.000m².

Após muitos anos sonhando, o projeto foi divulgado em 2019 e mesmo estando em meio ao pior momento de nossa história recente – pandemia – deu-se início a execução da obra em 2020. São empregados na obra, direta e indiretamente, centenas de pessoas, contribuindo assim com a geração de emprego e renda no município neste momento tão delicado.

De acordo com a reitoria, o prédio terá quatro pavimentos, será moderno, acessível e com um conceito sustentável com reaproveitamento de água das chuvas e energia solar.

NOVOS CURSOS

Já está com aprovação junto ao Ministério da Educação do credenciamento para Educação à Distância (EaD), para disponibilizar à sociedade, em breve, cinco (05) novos cursos, quais sejam: Filosofia (bacharelado), Gestão Comercial, Gestão de Tecnologia da Informação, Segurança Pública e Produção Multimídia.

No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está previsto, na modalidade presencial, a autorização de quatro novos cursos junto ao Ministério da Educação (MEC), são eles: Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social e Teologia (bacharelado).

INCENTIVO À FORMAÇÃO

Desde a sua fundação, uma das prioridades é o investimento na qualificação e formação do seu corpo docente. “Com uma atenção especial a articulação do Ensino, Pesquisa e Extensão, ao lado longo do tempo, a FCR cumpre o seu dever como Instituição de Ensino Superior e ganha o devido reconhecimento, seja nos índices do Ministério da Educação (MEC) ou perante a comunidade rondoniense”, defendeu o Prof.º Pedro Abib, diretor acadêmico da FCR.

Além dos cursos de graduação e pós-graduação (lato sensu) disponíveis, a Instituição tem se consolidando cada vez mais na promoção dos níveis mais altos do ensino formal – os mestrados e doutorados. Além dos mais de 13 cursos de Mestrado e Doutorado Interinstitucional já iniciados, a FCR está com inscrições abertas para novas 14 opções de cursos de Mestrado e Doutorado, viabilizados por meio do Projeto de Cooperação Institucional (PCI), com as Universidades de Passo Fundo (UFP), Universidade do Vale do Itajaí (Univali), ambas com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).