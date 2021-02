Faculdade Católica de Rondônia abre inscrições para nova turma de Mestrado Interinstitucional em Educação

Em atendimento a uma demanda necessária à comunidade acadêmica, a Faculdade Católica de Rondônia, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), está com inscrições abertas à nova turma de Mestrado Interinstitucional em Educação. O curso é aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). INSCREVA-SE AQUI

Ao todo, são 30 vagas, sendo distribuídas nas seguintes Linhas de Pesquisa: “Práticas Docentes e Formação Profissional”, “Políticas para a Educação Básica e Superior e Cultura”, “Tecnologia e Aprendizagem”. As candidaturas seguem até o dia 15 de março de 2021.

De acordo com o edital, o candidato deverá elaborar a sua Intenção de Pesquisa em conformidade com as Linhas de Pesquisa elencadas acima, disponíveis no site www.univali.br/ppge– links “linhas de pesquisa” e “grupos de pesquisa”. Como item de auxílio, há um roteiro para elaboração do Projeto de Pesquisa disponível no site www.fcr.edu.br.

DOCUMENTOS E ENTREVISTAS

É necessário apresentar algumas documentações para garantir o deferimento da inscrição, sendo: a) Currículo Lattes; b) Intenção de pesquisa sobre a temática da dissertação; c) Diploma de Graduação; d) Histórico Escolar de Graduação e e) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição (R$ 300,00).

Segundo o edital, o cronograma para a realização das entrevistas será publicado após o fechamento do período dado para as inscrições e envio de documentação. As entrevistas serão realizadas presencialmente ou por meio remoto, conforme o caso.

ALUNOS ESPECIAIS E VAGAS REMANESCENTES

Os candidatos aprovados, mas não classificados, poderão efetuar matrícula na condição de Aluno Especial, condicionando-se à existência de vagas.

SERVIÇO

Para mais informações, basta entrar em contato pelo e-mail: minter.educacao@fcr.edu.brou telefone: (69) 99247-8670.