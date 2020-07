Faculdade Católica anuncia a oferta e abertura de inscrições para 14 cursos de Mestrado e Doutorado

Após alguns meses de tratativas e, seguindo o cronograma do convênio-marco entre a Faculdade Católica de Rondônia e a Universidade de Passo Fundo (UFP), localizada no Rio Grande do Sul (RS), a partir de hoje (13), é lançado o edital para seleção de candidatos às turmas de Mestrado e Doutorado, no âmbito do Projeto de Cooperação Institucional (PCI) para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu que estão organizados em 12 opções, ambas com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). As inscrições estão abertas (clique aqui)

Os cursos disponíveis são: Mestrado e Doutorado em Letras (PPGL), Mestrado e Doutorado em Engenharia Civil e Ambiental (PPGENG), Mestrado e Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECM), Mestrado e Doutorado em Envelhecimento Humano (PPGEH), Mestrado e Doutorado em História (PPGH) e Mestrado e Doutorado em Odontologia (PPGOdonto).

O momento é de conquista, segundo o reitor da FCR, Prof. Dr. Fabio Rychecki Hecktheuer. “A nossa parceria com a UPF acontece há algum tempo e, agora, temos esse momento considerado ímpar para a Amazônia que agora conta com a formação de profissionais das mais diversas áreas nos níveis mais altos do ensino formal, demonstrando o compromisso que a Católica tem com a tríade: ensino, pesquisa e extensão”, disse.

No que se referem às vagas disponíveis, contabilizam 30 para cada Programa de Mestrado e 25 para Programa de Doutorado. Ao todo, serão 330 vagas.

OUTROS CURSOS

Também fazem parte do rol de novos cursos estão: Mestrado em Teologia, ligada ao Programa de Pós-Graduação em Teologia (PPGT), da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) vinculado a Escola de Educação e Humanidades e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. O Mestrado recebeu a avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com a nota 4. As inscrições estão disponíveis aqui.

Já em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) a oferta será de Mestrado Profissional em Saúde e Gestão do Trabalho. Os detalhes poderão ser acessados na página de Pós-Graduação da FCR.

OFERTA DE BOLSAS/BENEFÍCIOS

Entre as novidades divulgadas neste processo seletivo está a disponibilização de um Programa de Inclusão, denominado “Programa Sustentável de Aperfeiçoamento e Inclusão Social”. Com ele, o novo mestrando ou doutorando da FCR/UPF, poderá usufruir de benefícios, com auxílios que vão de 30% a 50%. (confira a Resolução Nº 001/2020 – AASCAM)

A solicitação da Bolsa AASCAM deve ser feita através de formulário, disponível aqui.

INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÕES

As inscrições poderão ser feitas até às 23:59 do dia 30/09/2020, no site da FCR. Um pré-requisito é ter currículo atualizado cadastrado na Plataforma Lattes. O procedimento exige: (1) no preenchimento do Formulário de Inscrição; (2) no pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00 (Mestrado) e R$ 300,00 (Doutorado) e (3) no envio, para o e-mail pci@fcr.edu.br, até a data limite prevista para as inscrições, de cópias digitais dos seguintes documentos: (a) Currículo Lattes, acompanhado de documentação comprobatória digitalizada (apenas dos itens elencados nas Fichas de Pontuação da Atividade e Produção Acadêmica, apresentadas nos Anexos 3 e 4 do edital); (b) Memorial Acadêmico, abordando a trajetória acadêmica e profissional, indicando o tema de interesse para o desenvolvimento da dissertação ou tese; e (c) Pré-projeto de Pesquisa, com até cinco (5) páginas (apenas para os candidatos ao cursos de Doutorado).

ORIENTAÇÕES GERAIS

De acordo com os editais (confira a lista aqui), o Processo de Seleção para os cursos de mestrado e doutorado compreenderá as seguintes etapas: análise do currículo (modelo Lattes), entrevista individual e defesa oral do pré-projeto de pesquisa (apenas para doutorado). O conjunto das etapas será expresso em uma nota final, de zero a 10,0, resultante da média das notas obtidas nos diferentes instrumentos do processo seletivo.

INFORMAÇÕES DOS CURSOS

Os interessados em detalhamento sobre a área de concentração e as linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação, a estrutura curricular, a duração, funcionamento acadêmico dos cursos oferecidos e Regimento Interno, além do desembolso para cada um deles estão disponíveis para consulta e podem ser acessados na área de Pós-Graduação da FCR

DETALHAMENTO DE PÚBLICO-ALVO