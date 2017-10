Tênis de Mesa e Peteca movimentam os Jogos Abertos em Cacoal neste fim de semana

Os Jogos Abertos, competição anualmente realizada pela Prefeitura de Cacoal, por meio da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC), terá as modalidades de Peteca e Tênis de Mesa sendo disputadas neste fim de semana.

No sábado (14) iniciara a modalidade de Peteca, a competição será realizada no Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira a partir das 15 horas com a categoria feminina, e às 17 horas na categoria masculina. A competição segue com sua etapa final no domingo a partir das 9 horas. Cinco equipes estarão participando da competição, com dez duplas na categoria masculina e oito duplas pelo feminino.

No domingo (15) é a vez do Tênis de Mesa, a modalidade será disputada no Ginásio Capitão Rui Luiz Teixeira a partir das 8 horas, simultaneamente com a Peteca. De acordo com os organizadores, bons atletas da modalidade participarão da competição, o que resultara em jogos bem disputados em busca do titulo.

A Prefeitura de Cacoal, através da Amec, agradece a população de Cacoal que vem acompanhando os Jogos Abertos desde seu inicio, e também aproveita para convidar a população para prestigiar as modalidades que serão disputadas neste fim de semana em Cacoal.