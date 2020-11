Escolas de Ji-Paraná recebem mais de 100 mesas digitais

O secretário de Educação de Ji-Paraná, Marcos Pereira dos Santos realizou, terça-feira (17), a entrega simbólica das 116 mesas digitais a diretores das 34 unidades da rede municipal de ensino. Os equipamentos foram adquiridos com recursos da administração municipal.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do município por R$ 958.450,00.

As mesas digitais servirão como mais um recurso tecnológico que ficará à disposição dos professores do município no processo ensino/aprendizagem tão logo sejam retomadas as aulas presenciais.

As mesas digitais são interativas e possuem o recurso touchscreen, ou seja, tecnologia que permite que a criança interaja com o equipamento pelo toque na tela, que possui aproximadamente 23 polegadas, resolução full HD e software próprio para o uso didático.

De acordo com técnicos da Semed, o processo para aquisição do equipamento estava em trâmite há pouco mais de um ano, sendo que apenas agora pôde ser concluído. Cada escola receberá de duas a cinco unidades da mesa digital, conforme o número de alunos.

“Negar a importância de se pensar em discutir a educação digital, atualmente, é quase o mesmo que negar a relevância da tecnologia no nosso dia-a-dia e todos sabem, nos últimos meses por conta da pandemia, o quão desafiador tem sido esse cenário”, avaliou Marcos Pereira.

Segundo o secretário, o ambiente da educação, ou seja, a sala de aula, é justamente um dos que mais têm necessidade de se renovar na era da informação. A educação digital traz novos desafios sim, mas também novas oportunidades.