“Entregou, recebeu”: pequenos produtores comemoram vendas para o PAA da Semagri

Nesta última terça-feira, no barracão da feira do Centro, a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), com apoio do Governo do Estado, beneficiou 37 produtores com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que investiu mais de R$ 145 mil na compra de produtos agrícolas para serem destinados a 18 entidades diferentes em Vilhena.

O secretário municipal de Agricultura, Jair Dornelas, explica o objetivo do programo e seus benefícios. “Com o PAA nós compramos produtos de pequenos agricultores, garantindo, assim, uma venda certa para sua produção. Ao mesmo tempo, ajudamos entidades que recebem os produtos frescos e de qualidade gratuitamente para incluir em suas refeições”, conta.

Em 2020 o Hospital Regional de Vilhena (HRV) também será um dos beneficiados pelo programa, que já atende 10 escolas estaduais, além da ONG O caminho, a Pastoral da Criança, o Lar dos Idosos, a Apae, a Associação de Agentes Mirins, o Hemocentro e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

O diretor do HRV, Faiçal Akkari, comemora o recebimento dos alimentos e garante a qualidade dos produtos. “É com muita alegria que o Hospital recebe esse alimentos. Agradeço ao Governo do estado e à Semagri. Ficamos felizes em receber produtos frescos e produzidos na nossa terra. Trouxe comigo aqui a nutricionista do Hospital, que faz nosso cardápio e está vendo os alimentos de primeira mão que vão ser feitos para os pacientes”, revelou.

O produtor Antônio Xavier, que já participa do programa há alguns anos, ressalta a parceria e assistência que recebem. “Planto hortifruti com ajuda de minha filha e minha esposa. O programa sempre nos ajudou muito, por que conseguimos aumentar nossa renda. Sempre foi um sucesso. Agradeço a parceria com a Prefeitura que nos dá toda a assistência. Aqui é assim: entregou, recebeu”, comemora o produtor.