Enem 2020: inscrições prorrogadas até 27 de maio. Provas serão adiadas

Estão abertas as inscrições para o Enem 2020! Depois de vários pedidos de adiamento, o governo decidiu prorrogar o prazo previsto para o fim dos registros. O limite para se inscrever é o dia 27 de maio de 2020.

O anúncio da prorrogação foi feito nas rede sociais do governo federal. Até às 15h30 do dia 22 de maio de 2020, a página oficial do Enem não havia atualizado a informação.

Para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, os interessados devem pagar uma quantia de R$ 85,00. O pagamento deverá ser feito exclusivamente via boleto, em bancos, lotéricas ou nos Correios. Haverá a possibilidade de isenção da taxa de participação.

As provas estavam marcadas para os dias 01 e 08 de novembro. Entretanto, o Inep e o Ministério da Educação confirmaram, nesta quarta-feira (20/05), que vão adiar o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo o governo, o adiamento será de 30 a 60 dias das datas previstas no editais por conta da pandemia do novo coronavírus. Apesar disso, as datas de inscrição não foram alteradas!

O Enem é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país. Por isso, milhões de estudantes que estão saindo do ensino médio ou que procuram fazer um curso superior realizam as provas. Entre as novidades deste ano está a prova digital do Enem.

Qual o prazo de inscrição do Enem 2020?

As inscrições do Enem 2020 devem ser feitas no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), entre os dias 11 e 27 de maio de 2020.

Pedidos de adiamento

Por conta do coronavírus, muitos estudantes estão com as aulas suspensas ou não estão conseguindo estudar de maneira apropriada. O índice de estudantes sem aula é maior para quem estuda em escolas públicas, o que fez muitas entidades apontarem para desigualdades no caso da data ser mantida.

Isso fez com que muitos pedidos de adiamento das provas ou mesmo suspensão do edital ocorressem. O último grande pedido foi protocolado por universidades públicas e colégios federais do estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 11 instituições assinaram a proposta.

De acordo com o documento, se o Enem for mantido nessas condições, haverá um aumento na desigualdade entre os participantes. A proposta ainda fez críticas sobre o que eles entenderam como uma “tentativa de difundir uma sensação de normalidade falseada”.

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) foi outra entidade a se manifestar contra o cronograma atual do Enem 2020. Para o conselho, a pandemia do novo coronavírus provocou condições desiguais em todo o país e, como exemplo, citou as escolas públicas, que em sua maioria, não possuem condições de lecionarem online.

As aulas online, conhecidas também como Ensino a Distância (EaD), vêm sendo um recurso bastante utilizado por escolas particulares que possuem recursos financeiros. Já escolas públicas geralmente não possuem condições de lecionar remotamente ou mesmo os seus estudantes não possuem recursos adequados em suas residências.

A União Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) chegaram a pedir a suspensão do edital e criticaram o que chamaram de “falta de sensibilidade do Ministério da Educação”.

Por enquanto, não há previsão de mudança de datas do Enem 2020. Portanto, a recomendação é a de que o estudante se prepare seguindo as datas iniciais do edital.

Como serão as provas do Enem 2020

Por ser bastante extenso, o Enem será realizado nos dias 01 e 08 de novembro de 2020. Antigamente, tudo era feito em apenas um final de semana. Porém, recentemente, após reclamações de alunos, o exame é feito em duas semanas.

De acordo com o edital, no primeiro domingo os estudantes responderão 45 perguntas objetivas de múltipla escolha de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Além disso, deverão fazer uma Redação com um tema que só será divulgado no momento da avaliação. A duração será de 5h30.

Já no segundo dia, serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 45 de Matemática e suas Tecnologias. Neste caso, o tempo da prova é um pouco menor, com duração máxima de 5h.

Entre as novidades deste ano, a que mais chamou a atenção foi sem dúvidas nenhuma o Enem Digital. Espera-se que 100 mil participantes façam a prova em computadores. As avaliações digitais serão nos dias 22 e 29 de novembro. A divulgação do gabarito do Enem Digital está prevista para 02 de dezembro

A estrutura da prova digital e seus prazos serão semelhantes ao da avaliação presencial. Apesar de responder as questões objetivas digitalmente, a redação ainda deverá ser feita em papel e depois enviada ao INEP, conforme estabelece o edital.

Outras novidades do Enem 2020

Além do Enem Digital, o exame possui outras novidades para os participantes. São elas:

Obrigatoriedade de foto no sistema de inscrição;

Estudantes deverão marcar no cartão-resposta a cor do seu caderno de questão;

Certificado de Reservista ou de Dispensa e a Carteira de Trabalho NÃO serão aceitos como documentos de identidade;

Redações em braile serão corrigidas conforme o Sistema Braile;

Cegos e surdos terão o direito de utilizarem leitores de tela;

Lactantes poderão levar o bebê e um acompanhante para a prova e terão 60 minutos extras para responder as questões;

Atendimentos que eram considerados específicos passam a ser identificados como atendimento especializado.

Pedidos de isenção de taxa de inscrição do Enem 2020

De acordo com a organização do Enem 2020, mesmo os estudantes que não solicitaram a isenção da taxa de inscrição, mas que possuem o direito, ganharão o benefício. O Inep irá conceder a isenção baseado no perfil socioeconômico do estudante. Porém, recomenda-se que, caso tenha direito, o estudante faça o pedido para evitar possíveis problemas.

Cronograma do Enem 2020

Abaixo, está o cronograma do Enem 2020 até aqui:

Qual o prazo do pagamento da taxa de inscrição do Enem?

É possível pagar a taxa de R$ 85,00 entre os dias 11 e 28 de maio de 2020.

Prazo de solicitação de atendimento especializado do Enem 2020

Entre os dias 11 e 27 de maio de 2020.

Prazo para alteração nas inscrições

As inscrições poderão ser alteradas até o dia 22 de maio de 2020 (município, língua estrangeira, entre outros dados).

Solicitação para tratamento pelo nome social no Enem

Começa no dia 25 de maio e vai até 01 de junho de 2020.

Quando saem os locais de prova do Enem 2020?

Em outubro, junto com a divulgação do cartão de confirmação da inscrição.

Quando vão ser as provas do Enem 2020?

As provas estão marcadas para os dias 01 e 08 de novembro de 2020.

Quando sai o gabarito do Enem 2020?

O gabarito oficial será divulgado em 11 de novembro de 2020.

Quando sai o resultado do Enem 2020?

O resultado está previsto para janeiro de 2021.