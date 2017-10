Empresários de Cacoal pedem apoio ao Sebrae para desenvolver economia do Estado

Objetivo da reunião foi propor ações conjuntas que possam fortalecer as potencialidades de Rondônia

O município de Cacoal se destaca na região com a produção industrial, comercial, agrícola e também o potencial turístico. Para ajudar a fomentar ainda mais esses segmentos, a Associação Comercial e Industrial de Cacoal (Acic) se reuniu com representantes da Federação das Indústrias (Fiero) e do Sebrae em Rondônia com o objetivo de propor ações conjuntas que possam fortalecer a economia do estado.

O presidente da Fiero e do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia, Marcelo Tomé, que está em Cacoal para prestigiar a abertura da Feira da Indústria e Comércio de Cacoal (Ficc), ouviu as demandas dos empresários do município, que apresentaram às entidades propostas de melhorias a serem desenvolvidas de forma conjunta com o Sebrae.

“O trabalho articulado entre a Fiero e o Sebrae tem trazido e oportunizado qualidade nas ações para os municípios, entidades e principalmente para as empresas. Trabalhando em conjunto, conseguimos um resultado mais impactante, mais eficiente, mais eficaz e mais transformador nos pequenos negócios do Estado de Rondônia e em suas diversas áreas”, destacou Tomé.

Segundo o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Samuel Almeida, o papel da entidade é apoiar as empresas, promovendo a competitividade de forma sustentável e estimulando o empreendedorismo. Durante a reunião, ele aproveitou para apresentar novidades à classe empresarial.

“A partir de novembro, lançaremos o programa Sebrae de Crédito Orientado de Rondônia, onde traremos bancos de fomento e cooperativas de crédito para a promoção dos negócios de forma sistêmica e organizada, pois não adianta pleitear um financiamento hoje e ele só ser liberado daqui a dois ou três anos, quando a oportunidade de crescimento já passou. Acreditamos que esse projeto deve dar celeridade à liberação de crédito”, contou Samuel.

O encontro foi promovido no auditório da Acic. A anfitriã do evento, Daniela Bianchini, presidente da entidade, explicou que o objetivo é afinar as parcerias e o apoio do Sebrae e da Fiero no desenvolvimento da economia do estado.

“O Sebrae pode contribuir muito para o conhecimento, ajudando as empresas a se posicionarem dentro do mercado rondoniense e até nacional. Estamos buscando melhorar essa parceria com o Sebrae”, afirmou Daniela.

Depois de ouvir os empresários, as entidades deverão organizar um plano de ações para cada setor.