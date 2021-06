Empreendedorismo feminino: conheça a história de Glauce Santos, que transformou a sua vida no mercado imobiliário

Glauce Santos, diretora da Master Franquia Regional RE/MAX Rio de Janeiro – Zona Norte

Foto: Fábio Reina.

Mulher que está à frente da RE/MAX Rio de Janeiro – Zona Norte, regional da maior franquia imobiliária do mundo, incentiva outras mulheres a serem donas das próprias carreiras

Historicamente, a mulher sempre enfrentou mais dificuldades para entrar e permanecer atuante no mercado de trabalho. Independente da área de atuação, o preconceito acerca das capacidades e, muitas vezes, a necessidade de conciliar a vida profissional e pessoal, acabam gerando mais obstáculos para a ascensão. Mas quem desbrava, persiste e empreende, supera os desafios impostos pela sociedade e se torna espelho para as profissionais que precisam de perseverança e inspiração. Glauce Santos, que comanda a RE/MAX Rio de Janeiro – Zona Norte, regional da maior franquia imobiliária do mundo, é um exemplo de que é possível ser dona do próprio destino.

Hoje, aos 45 anos, casada com o também empreendedor Dyogo Vieira, com a mesma idade, com quem tem três filhos, uma cachorrinha, trabalha e divide sonhos, Glauce Santos foi incentivada a entrar no mundo do empreendedorismo desde criança. “Eu comecei a empreender motivada pelo meu pai, que me orientou a ser uma mulher independente. Eu sempre entendi que esse seria o caminho para minha vida. Fui representante comercial, abri uma empresa de comércio de produtos para condomínios, e depois me lancei no mercado de imóveis, com uma pequena imobiliária na Zona Norte do Rio de Janeiro”, conta a empresária.

Glauce Santos destaca que o caminho do empreendedorismo não é fácil e para a mulher os desafios são ainda maiores. “Historicamente, enfrentamos mais obstáculos pela cultura machista de nossa sociedade. Temos uma jornada mais dura, pois precisamos conciliar a casa e os filhos com o trabalho o que reduz a nossa jornada a frente de nossos negócios. Isso acaba demandando um esforço ainda maior, revela a empresária, que enfrentou desafios para conquistar o seu espaço, como poucos recursos financeiros, falta de parceria no mercado e uma estratégia empresarial bem definida.

Atualmente responsável pela gestão da RE/MAX Rio de Janeiro – Zona Norte, Glauce Santos percebeu por acaso a oportunidade de empreender em parceria com a maior franquia imobiliária do mundo. “Como a maioria das empreendedoras que conheço, o que me motivou a empreender, além do apoio irrestrito do meu pai na minha mocidade, foram os meus filhos. E exatamente por conta deles que conheci de perto a RE/MAX. Em 2018, minha imobiliária estava prosperando, mas o negócio ainda dependia totalmente de mim. Meu filho mais velho queria estudar em Portugal. Aterrissei em terras lusitanas para conhecer o local onde ele estudaria e aproveitei um Café Imobiliário que foi na RE/MAX. Me apaixonei”, relata a mulher que está à frente da regional há três anos e que tem em seu guarda-chuva oito franquias, mas deve chegar a 15 até o final deste ano.

A partir do primeiro contato com a RE/MAX em Portugal, Glauce Santos pesquisou muito, avaliou todas as possibilidades e decidiu transformar o seu negócio. “Naquela altura da minha vida, eu tinha um negócio próspero, mas que dependia totalmente de mim. Não era um empreendimento escalável e eu era apenas mais uma imobiliária de bairro. Com a RE/MAX, transformei minha imobiliária numa empresa imobiliária, com processos bem definidos e uma estratégia alinhada. Hoje ela anda sozinha e fatura muito bem”, comemora a empresária, que conquistou a 9ª posição de sua regional no ranking de faturamento nacional da RE/MAX Brasil no acumulado de 2020 entre outras 460 unidades da rede.

Para se ter uma ideia dos resultados da maior franquia imobiliária do mundo no país, em um ano atípico, com pandemia e várias restrições de circulação de pessoas, a RE/MAX Brasil movimentou cerca de R$ 3,6 bi em negociações imobiliárias. “É uma surpresa positiva e uma esperança, pois continuamos trabalhando muito e temos orgulho de contribuir para estes números nacionais incríveis. O crescimento foi refletivo no mercado em geral, pois da 50ª posição no ranking das maiores franquias brasileiras, da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a RE/MAX avançou para o 35º lugar, sendo a única do segmento imobiliário no ranking, mostrando que o mercado de imóveis ainda tem muito espaço para empreender”, diz a empresária.

De mulher para mulher

Mais do que empreender, Glauce Santos deseja compartilhar histórias e experiências para motivar e inspirar outras mulheres a serem independentes e decidirem os seus próprios destinos profissionais e pessoais. Por isso, por meio da RE/MAX Rio de Janeiro – Zona Norte, ela realiza o Global & Powerfull WOMEN, evento on-line, gratuito e exclusivo para o público feminino, que vai apresentar, além da sua trajetória, os caminhos trilhados por outras empreendedoras que conquistaram o seu merecido espaço.

Estão confirmadas as participações de Lila Lameira, sócia da Financiei e especialista em Direito imobiliário; Mayara Maggessi, empreendedora e Broker da RE/MAX Influencer; e Vera Aleixo, advogada pós-graduada em Direito Imobiliário e LGPD. Para participar do evento, basta preencher o formulário neste link: https://franquia.remaxriodejaneironorte.com/women-global-powerfull.

Sobre a RE/MAX

Com 48 anos de atuação, a RE/MAX é uma franquia americana que ganhou notoriedade mundial e se tornou referência em negócios imobiliários em todo o planeta. Eleita pela Forbes como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem, a marca, que chegou ao Brasil em 2009, já alcançou 124 países e é presente em todos os continentes, com mais de 137 mil corretores em mais de 8.600 unidades franqueadas. A Zona Norte do Rio de Janeiro passou a ter uma regional em 2018, que, só naquela região, conta com oito franquias.

O direcionamento da RE/MAX está presente no lema: “todos ganham”, uma máxima que tem permitido a sua liderança, conquista e reconhecimento do mercado. Com esse conceito, a RE/MAX revolucionou o mercado imobiliário. Este sistema permite recrutar e reter os melhores profissionais do mercado, ter equipes motivadas e produtivas, diminuir a rotatividade dos corretores e prestar o melhor serviço aos clientes.

