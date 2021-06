Empreendedoras compartilham experiências em evento on-line e gratuito exclusivo para mulheres

Divulgação do evento.

O WOMEN Global & Powerfull será realizado nesta quinta-feira, 17 de junho, às 19h30, com Glauce Santos, que está à frente da RE/MAX Rio de Janeiro – Zona Norte, além de convidadas que são inspirações no empreendedorismo feminino

Igualdade social e o merecido espaço no mercado de trabalho. Essas são algumas das bandeiras que as mulheres no Brasil e no mundo levantam para mostrar que podem ser protagonistas das suas vidas. Um grande exemplo é a empreendedora Glauce Santos, responsável pela RE/MAX Rio de Janeiro – Zona Norte, regional da maior franquia imobiliária do mundo, que além de estar à frente de grandes iniciativas, compartilha suas experiências e fomenta o empreendedorismo. E na próxima quinta-feira, 17 de junho, às 19h30, ela realizará o WOMEN Global & Powerfull, um evento on-line, gratuito e exclusivo para o público feminino, que vai reunir verdadeiras guerreiras para o compartilhamento de vivências.

A anfitriã Glauce Santos vai intermediar uma conversa descontraída e esclarecedora com Laila Lameira, sócia da Financiei e especialista em Direito imobiliário; Mayara Maggessi, empreendedora e Broker da RE/MAX Influencer; e de Vera Aleixo, advogada, pós-graduada em Direito Imobiliário e LGPD. Elas falarão sobre os caminhos trilhados até a conquista do merecido espaço no mercado.

De acordo com Glauce Santos, o evento on-line é uma chance de mais mulheres poderem ver que, para empreender, basta força de vontade, persistência e dedicação. “Historicamente, o mundo dos negócios é predominantemente masculino, mas esta realidade tem mudado e cada vez mais nós estamos conquistando espaço e reconhecimento no mercado. Por isso, o nosso WOMEN Global & Powerfull chega para inspirar, compartilhar e encorajar”, comenta.

A empreendedora destaca que o WOMEN Global & Powerfull mostrará, também, a importância da busca constante de conhecimentos e experiências. “As empreendedoras que participarão do evento falarão também sobre como se preparar faz a diferença. Teremos nomes que vem se destacando cada vez mais no mercado, exatamente pela força de vontade em aprender e se qualificar”, conclui.

Para participar do evento, basta preencher o formulário neste link: https://franquia.remaxriodejaneironorte.com/women-global-powerfull.

Sobre a RE/MAX

Com 48 anos de atuação, a RE/MAX é uma franquia americana que ganhou notoriedade mundial e se tornou referência em negócios imobiliários em todo o planeta. Eleita pela Forbes como uma das melhores empresas para as mulheres trabalharem, a marca, que chegou ao Brasil em 2009, já alcançou 124 países e é presente em todos os continentes, com mais de 137 mil corretores em mais de 8.600 unidades franqueadas. A Zona Norte do Rio de Janeiro passou a ter uma regional em 2018, que, só naquela região, conta com oito franquias.

O direcionamento da RE/MAX está presente no lema: “todos ganham”, uma máxima que tem permitido a sua liderança, conquista e reconhecimento do mercado. Com esse conceito, a RE/MAX revolucionou o mercado imobiliário. Este sistema permite recrutar e reter os melhores profissionais do mercado, ter equipes motivadas e produtivas, diminuir a rotatividade dos corretores e prestar o melhor serviço aos clientes.

Mais informações: https://remaxriodejaneironorte.com/

Serviço

WOMEN Global & Powerfull

Evento on-line e gratuito exclusivo para o público feminino

Data: 17 de junho, quinta-feira

Horário: 19h30

Inscrições: https://franquia.remaxriodejaneironorte.com/women-global-powerfull .