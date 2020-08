Emenda do deputado Ismael Crispin garante van para saúde de Espigão do Oeste

Nesta sexta-feira (31), o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve em Espigão do Oeste para participar do ato de entrega de uma van que irá fazer o transporte de pacientes que recebem tratamento, adquirida através de emenda parlamentar de sua autoria.

Na oportunidade, o parlamentar agradeceu a parceria do prefeito de Espigão do Oeste, Nilton Caetano e o vice-prefeito, Waltinho Lara, a secretária Municipal de Saúde, Luciana Souza Araújo dos Santos e principalmente a Câmara dos Vereadores que aprovam os créditos especiais para realização das ações.

“Hoje estou me sentindo realizado, pois estou conseguindo de fato atender as necessidades da população. Poder atender os usuários do SUS, as pessoas que estão precisando é gratificante. Acredito que o mandato político só é importante se conseguirmos transformar a vida das pessoas e tenho certeza que essa van irá proporcionar grandes transformações”, ressaltou.

De acordo com a secretária de saúde, Luciana Santos, em 2019 a média mensal era de 118 pacientes transportados para o município de Cacoal e 248 pacientes para Porto Velho para tratamento e acesso às especialidades que o Estado oferece. Mais recursos

O parlamentar destacou ainda, que a saúde do município receberá mais recursos, entre eles emenda de R$ 350 mil para a aquisição de equipamentos hospitalares.

A infraestrutura de Espigão do Oeste também será contemplada, com a destinação de emenda para realização do recapeamento asfáltico.

Por fim, o deputado Ismael reafirmou mais uma vez seu compromisso em acompanhar a evolução das obras da Rodovia do Calcário. “Estive essa semana no DER e fui informado que o processo licitatório para os 10 primeiros quilômetros de 50 serão realizados no próximo mês e o restante será feito em dois lotes de 20 quilômetros”, disse.

