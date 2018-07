Em visita a Cacoal, Raupp escuta demandas e discute sobre projetos estratégicos para o município

Em visita ao município de Cacoal, na manhã desta sexta-feira (20), o senador Valdir Raupp reuniu-se com a prefeita Glaucione Rodrigues, secretários da administração municipal e representantes dos despachantes que atuam na cidade.

Durante a visita, Raupp discutiu sobre projetos estratégicos para Cacoal, e prestou conta do trabalho realizado para o desenvolvimento do município.

“É sempre um motivo de alegria estar em Cacoal, e como sempre tenho realizado nos municípios, estou aqui para ouvir as demandas da comunidade, discutir sobre os projetos que já estão em andamento e também projetos para o futuro”, informou Raupp.

O senador é o autor da emenda parlamentar de R$ 20 milhões que serão utilizados na construção do novo Hospital Municipal, além de destinar mais de R$ 4 milhões para a aquisição de máquinas que darão o suporte para as obras de pavimentação do município.

“Essas são as emendas mais recentes do senador Raupp. Mas ele tem muito mais trabalho realizado por Cacoal, e tem sido um verdadeiro parceiro da nossa administração”, comentou a prefeita Glaucione Rodrigues.

“Cacoal é uma cidade diferenciada do restante do estado. Comecei minha história política aqui, e tenho, ao longo da minha trajetória, trabalhado para fomentar o desenvolvimento do município, no setor da saúde,da educação da infraestrutura e de todos os outros setores. Vou continuar trabalhando para a continuidade desse desenvolvimento”, finalizou Raupp.

Daniel Santana