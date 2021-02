Em reunião com servidores, Ismael Crispin confirma destinação de recursos para delegacia de Ji-Paraná

Recurso será utilizado para melhorias na delegacia de roubo e furtos

Na manhã desta sexta-feira (05), o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Ismael Crispin (PSB) esteve na Unisp de Ji-Paraná com parte dos servidores da Polícia Civil do município.

Na ocasião, o deputado confirmou a disponibilização de recursos para a delegacia de roubos e furtos. “Recebemos o projeto e vamos cumprir o compromisso que fizemos.

Tive a oportunidade de ouvir várias demandas e conhecer de perto a realidade dessa grande cidade que é Ji-Paraná”, disse Ismael.

Segundo Crispin, todos os temas abordados serão debatidos com o Governo de Rondônia. “Vamos acompanhar as ações desenvolvidas pelo Executivo, bem como propor políticas públicas em conjunto com o Município, o Estado e a União e com isso garantir a melhoria desse serviço tão importante e essencial ofertado a sociedade”, finalizou.

Texto: Laila Moraes – ALE/RO

Foto: Assessoria