Edvaldo Soares anuncia que vai deixar a Presidência Estadual do PSC

O presidente regional do PSC, ex-deputado Edvaldo Soares, anunciou nesta quarta-feira (24) que vai deixar o comando regional da legenda no Estado.

A justificativa, segundo o ex-parlamentar, é em decorrência de outros compromissos assumidos para 2021.

Edvaldo Soares se diz satisfeito pelo trabalho realizado na condução do partido nos últimos anos, no entanto, entende que a sigla precisa receber uma maior dedicação este ano por se tratar de ano importante para preparação da base do partido para as eleições de 2022.