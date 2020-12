EDUCAÇÃO: Semed recebe proposta para cursos de mestrado e doutorado para professores

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação, recebeu proposta em relação a formação de professores do quadro para os títulos de mestres e doutores no município, por meio da Faculdade Católica de Rondônia. A proposta foi entregue pelo reitor professor Fabio Rychecki Hecktheuer, que apresentou a parceria dos estudos em cooperação com a Universidade de Passo Fundo – UPF do Rio Grande do Sul, cujo Programas de pós-graduação são de excelência nas avaliações da CAPES e assim podem contribuir para o cumprimento do Plano de Desenvolvimento da Educação.

A proposta é formar 90 mestres e 75 doutores entre os anos de 2021 a 2024 e aumentar em dois anos 100% o número de mestres e em quatro anos 1000% o quadro de doutores

A proposta foi direcionada para formação de mestres e doutores na rede de ensino na área de educação com três mestrados e três doutorados. As atividades de aulas ocorrerão em Porto Velho, proporcionando a formação, sem criar problemas para a gestão das escolas e da Semed.

Os programas são aprovados pela Capes nesta parceria, nas áreas de história, letras, ciências e matemática, nos níveis de mestrado e doutorado. Sendo para o mestrado 30 vagas em ciências e matemática; 30 vagas em história; 30 vagas em letras. Para doutorado são 25 vagas em ciências e matemática; 25 em história; 25 em letras.

A proposta e o comprometimento da Semed é formar 90 mestres e 75 doutores que seriam distribuídos entre os anos de 2021 a 2024, possibilitando um aumento, em dois anos, de 100% de mestres e em quatro anos praticamente 1000% no quadro atual de doutores da Semed, contribuindo com as metas do Plano Municipal de Educação para o desenvolvimento do Porto Velho.