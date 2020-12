EDUCAÇÃO: SEMED APOSTA NO PÓS PANDEMIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SEUS PROFESSORES.

A proposta é formar 60 mestres e 60 doutores entre os anos de 2021 a 2024

A Prefeitura de Porto Velho, por meio do Secretário de Educação (SEMED) Prof. Márcio Félix, firmou parceria nesta manhã do dia 30/12/2020, com a Faculdade Católica de Rondônia (FCR), para ofertar até 60 vagas em cursos de mestrado e até 60 vagas em cursos de doutorado em Educação, Letras e Ensino de Ciências e Matemática, para formação continuada e qualificação dos professores da rede municipal.

A busca de instituições parceiras, conforme estratégias previstas no Plano Municipal de Educação, vem ocorrendo há mais de 2 (dois) anos, tendo se consolidado este importante passo para o município de Porto Velho nesta parceria com a Católica.

Esta parceria vem sendo construída, portanto, a partir de diversas reuniões nas quais a equipe pedagógica da SEMED estabeleceu as áreas prioritárias e as formas possíveis para concretizar a oferta dos tão desejados cursos de mestrado e doutorado.

O compromisso assumido pela Prefeitura para com seu quadro de professores conta, portanto, com o apoio da Faculdade Católica de Rondônia e de duas das suas universidades parceiras: a Universidade de Passo Fundo (UPF) e a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). A realização dos mestrados e doutorados será empreendida por meio de programas de pós-graduação stricto sensu de excelência nas avaliações e todos recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Para fazer frente a este grande desafio, a FCR contou com o apoio institucional da CAPES, por meio de seu Presidente, o Prof. Dr. Benedito Aguiar, que apreciou e aprovou os diversos Projetos de Cooperação entre Instituição (PCI) que tem a Faculdade Católica de Rondônia como IES receptora, dentre os quais estão estes da parceria com a SEMED, que ajudarão a reduzir as assimetrias regionais nestes níveis do ensino formal.

Com essa proposta a SEMED tem o objetivo de, entre os anos de 2021 a 2024, formar mais de 100% o número de mestres – em dois anos – e em mais de 1000% – em quatro anos – o quadro de doutores do Município de Porto Velho. Assim, pois, a prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria de Educação, estará dando passos importantes no sentido de dar

cumprimento à meta 14 do Plano Municipal de Educação, de formar mestres e doutores na rede municipal.

As atividades de aulas ocorrerão em Porto Velho e o início está previsto para fevereiro de 2021, proporcionando a formação aos professores da rede municipal sem que em função disso sejam gerados problemas para a gestão das escolas e da SEMED, uma vez que as atividades de Pesquisas dos Mestrados e Doutorados ocorre simultaneamente com as atividades dos Professores em sala de aula, mantendo desta feita os mesmo fixados na sua atividades.

Os cursos ofertados nesta parceria são os de Educação, Letras e Ensino de Ciências e Matemática, nos níveis antes mencionados: mestrado e doutorado. Foi aprovada pelo Secretário, o Sr. Márcio Félix, e avaliada a viabilidade pela Assessoria Técnica (ASTEC) para a oferta de até 20 (vinte) vagas por curso para cada nível.