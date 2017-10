Fiero e governo lançam Plano de Desenvolvimento Industrial

Na contramão do cenário de crise que assola o País, com o lançamento do Plano de Desenvolvimento Industrial, que acontece nesta terça-feira, 10, às 9 horas, no salão de convenções do Sistema Fiero, Rondônia dá mais um salto para o fortalecimento da competitividade em um mundo em crescente processo de globalização econômica e cultural.

“Vamos desenvolver estudos que mostrem o caminho para o estado de Rondonia crescer”. A afirmação é do presidente do Sistema Fiero, Marcelo Thomé. “Para tanto os estudos propostos terão como escopo os pilares de sustentação do desenvolvimento, assim reconhecidos e identificados, que formam os Eixos Integrados de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, dentre eles, logística, energia, telemática, capacitação do capital humano e segurança hídrica, que juntos sustentam o Plano de Desenvolvimento Industrial”, disse.

A meta mais ambiciosa deste projeto, ainda segundo o presidente da Fiero, é a atração de empresários e investidores para Rondônia, de modo a somar esforços na busca do desenvolvimento, com ganhos para todos.

Para tanto, o Senai propõe a união de esforços do setor industrial aos da Assembleia Legislativa de Rondônia e do Governo do Estado, nas ações aqui propostas, buscando tornar mais eficazes as políticas públicas em apoio ao desenvolvimento econômico, social e ambiental, estimular os agentes produtivos já atuantes, e, como já foi dito, atrair novos atores e investidores para Rondônia.

Trata-se, de acordo com Marcelo Thomé, de um projeto ambicioso que vai identificar as potencialidades econômicas do estado e tudo mais necessário para que o setor produtivo alcance o ápice do desenvolvimento econômico no período de 15 anos.

O líder empresarial ressalta ainda que o Plano constitui uma parceria do Sistema Fiero, através do Senai e o Governo do Estado, para estabelecer o planejamento estratégico de quais ações são necessárias para que Rondônia experimente um desenvolvimento pleno de suas potencialidades. “O lançamento deste projeto tem valor histórico para todos os envolvidos”, disse.

“Temos certeza que as mudanças necessárias e urgentes acontecerão a partir de mais uma parceria entre o estado e a Federação das Indústrias, que acumula mais uma vitória ao seu portfólio de conquistas que somam trinta anos de história e luta em prol dos interesses dos setores produtivos, da indústria e contribuição para a economia rondoniense”, finalizou Thomé.

Metas Qualitativas-Resultados Esperados

Diagnóstico das cadeias produtivas de Rondônia; diagnóstico da infraestrutura logística de Rondônia; priorização dos Projetos Estratégicos Logísticos para Rondônia; avaliação do Potencial Econômico das Cadeias Produtivas; estudo de Mercado dos Produtos Priorizados; priorização dos cinco Produtos-Chaves; avaliação da Situação Atual do Suprimento e Distribuição de Energia em Rondônia; avaliação das Necessidades Energéticas de Rondônia; avaliação dos “gaps” e Priorização dos Investimentos em Energia no Rondônia; diagnóstico de Telecomunicação e Tecnologia de Informação (TIC); análise do Nível de Desenvolvimento de TIC; mapeamento das Necessidades e dos Projetos em Andamento; elaboração do plano de ação; panorama do Trabalho e da Capacitação Profissional no Rondônia; avaliação das Necessidades Atuais e Futuras de Capacitação do Capital Humano no Estado; avaliação das lacunas na educação profissionalizante em Rondônia e elaboração de um Plano de Implementação.

Fonte: Assessoria