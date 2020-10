Distrito de Calama recebe ponto de acesso à internet gratuita após intermediação de Mariana Carvalho

O Distrito de Calama foi mais uma localidade contemplada com um ponto de acesso à internet para a comunidade. A rede via satélite chegou ao distrito após uma solicitação da Deputada Federal Mariana Carvalho ao Ministério das Comunicações. Essa é a quarta localidade a receber uma antena do Ministério em atendimento ao pedido de Mariana. Antes, já foram contemplados União Bandeirantes, Rio Pardo e Jaci Paraná.

A Deputada explica que as antenas estão sendo instaladas nas sedes administrativas dos distritos e vão dar oportunidade de moradores que não têm internet em casa ou via celular acessarem à rede no raio próximo às administrações.

Mariana destacou o trabalho do Governo Bolsonaro e do Ministro das Comunicações, Fábio Faria, no sentido de levar internet às regiões mais distantes dos grandes centros.

“O Ministro atendeu nosso pedido de maneira solícita e outros distritos de Porto Velho ainda vão receber antes que permitirão a conectividade aos moradores. O Governo lançou recentemente um programa que vai beneficiar a Amazônia. Por meio do nosso mandato na Câmara vamos apoiar o programa e buscar que o Estado de Rondônia seja contemplado”, explicou a Deputada.

De acordo com ela, a solicitação dos pontos de acesso foi feita ao Ministério após uma sugestão feita pelo Vereador Maurício Carvalho e pelo Prefeito Hildon Chaves. A Deputada também ter buscado em Brasília soluções quanto à telefonia móvel nessas localidades.

Fonte:Assessoria