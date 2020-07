Dia Nacional do Socorrista é comemorado neste sábado

Estes heróis são encarregados por realizar os primeiros socorros e levar pacientes até uma unidade de saúde no menor tempo possível

A prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), homenageia os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pelo dia Nacional do Socorrista, comemorado neste sábado (11). A data foi instituída para lembrar dos profissionais que têm todos os dias uma dedicação redobrada no atendimento aos pacientes nas mais diversas ocorrências.

Uma data especial para uma categoria treinada em prestar o primeiro socorro e auxiliar os profissionais no atendimento pré-hospitalar no local da emergência. O serviço executado pelos socorristas do Samu, através do 192, atende inúmeros casos de urgência e emergência com um compromisso de reduzir o intervalo de atendimento para evitar mortes, diminuir sequelas e amenizar o sofrimento dos pacientes que precisam de atendimento médico, imediato seja nas residências, locais de trabalhos ou em vias públicas.

NÚMEROS

Com os atendimentos funcionando 24h ao longo da semana, o resgate de urgência e emergência é feito após o primeiro contato, no 192. Depois de confirmado, uma equipe é direcionada para o local a fim de prestar os primeiros socorros às vítimas. De janeiro a maio deste ano foram registrados pela Semusa 2.819 mil atendimentos pela equipe de socorristas do SAMU, uma média de 564 ocorrências por mês.

Dentre os serviços fornecidos está o atendimento pré-hospitalar (feito no local de emergência), transporte inter-hospitalar (entre hospitais) e administração de medicamentos na atenção especializada.

QUEM SÃO

Estes heróis fardados são encarregados por realizar os primeiros socorros e levar pacientes até uma unidade de saúde no menor tempo possível. Estes profissionais têm formação em medicina, enfermagem, técnico de enfermagem e direção no trânsito.

Para Vinícius Ubirajara, médico socorrista há 7 anos, trabalhar na linha de frente é ótimo porque tem oportunidade de ajudar quem realmente precisa durante situações críticas. “É uma sensação excelente trabalhar aqui porque a gente é bem resolutivo, conseguimos entrar em uma situação crítica e fazer a diferença na recuperação da pessoa”.

PANDEMIA

O socorrista está entre os profissionais que vivem de forma intensa a pandemia do novo coronavírus. Por causa disso, a rotina de trabalho das equipes de socorro nas ambulâncias do Samu foi alterada. Os cuidados foram redobrados para evitar a propagação do vírus e são tomados antes, durante e depois do expediente.

A começar pelos cuidados pessoais, que hoje requer uma paramentação reforçada devido ao contato direto com pessoas contaminadas. A higiene com as unidades móveis também precisa ser impecável. Ao final de cada remoção, as viaturas passam por um trabalho minucioso de desinfecção

Apesar dos intensos cuidados, muitos profissionais de saúde, inclusive no Samu, foram contaminados pela Covid-19. A grande maioria tem se recuperado e já está de volta na linha de frente, na intensa busca para salvar vidas, que esses valorosos profissionais levam como missão.

Infelizmente, o Samu registrou uma perda inestimável. Falecido no dia 13 de maio, vítima de coronavírus, o servidor Odair José Simplício, 46 anos, desempenhou seu trabalho como motorista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência durante 11 anos, sendo sempre um profissional muito dedicado e solícito no ambiente de trabalho com colegas e pacientes.

A prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, agradece a família de Odair José e todos os profissionais socorristas pelo amor e carinho ao dedicarem suas vidas servindo a população de Porto Velho.

“Essa situação adversa que o mundo vive hoje reforçou ainda mais o valor dos profissionais de saúde. Esse esquadrão de heróis está diariamente abrindo mão de suas vidas para se dedicar integralmente a salvar outras vidas, cuidar daqueles que necessitam de ajuda. Os socorristas estão nesta categoria, fazendo o primeiro contato com o paciente, socorrendo e salvando vidas. Por essa dedicação constante, agradecemos”, homenageou o prefeito Hildon Chaves.

Fonte: Comdecom