Exposição mostra Porto Velho sob o olhar lúdico

O artista plástico Mikéliton está com sua exposição “Coração Porto-velhense”, na Galeria de Artes do Porto Velho Shopping. As obras de Mikéliton ficarão expostas até o dia 30 deste mês. Em toda exposição que realiza, o artista apresenta um novo olhar sobre a cidade, sempre valorizando a cultura e fortalecimento da identidade cultural. Em sua exposição intitulada Coração Porto-velhense, Mikéliton apresenta 22 pinturas de pessoas que vivem e contribuem com o desenvolvimento do município, algumas são personalidades conhecidas da população como os jornalistas Euro Tourinho, Luiz Tourinho, Everton Leoni, o vice-governador Daniel Pereira e o historiador Alex Palitot, outros são empresários de sucesso, que construíram seus sonhos aqui na capital rondoniense. Como o próprio artista diz: “são pessoas que amam Porto Velho, que apoiam a cultura e querem contribuir para alcançarmos uma melhor qualidade de vida.” Na galeria, além de pinturas, o público tem a oportunidade de apreciar poesias regionais e fotografias antigas de Porto Velho.

Durante a exposição o artista promove, junto com a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles, algumas visitas de escolas públicas à galeria, onde os estudantes têm um momento de interação e conversa com convidados especiais, que falam de sua experiência de vida e profissão. Outro ponto a favor da exposição é que o artista fica disponível na galeria para realizar aulas gratuitas de pintura. Uma novidade, que também faz parte da exposição, embora não aconteça na galeria, dentro do shopping, mas sim nas ruas da cidade, são 20 pontos de ônibus que foram adesivados por Mikéliton com ilustrações, mostrando o cotidiano das ruas, praças e diversas regiões da cidade.

Em 2007, Mikéliton realizou sua primeira exposição na cidade, intitulada “As Cores de Porto Velho”, quando retratou pontos históricos e turísticos locais, como a extinta cachoeira de Santo Antônio. Em 2010, através do patrocínio da Santo Antônio Energia, expôs no Museu Nacional de Brasília a vida dos ribeirinhos do rio Madeira, na Exposição “Rio Madeira – Gigante da Floresta”. Em 2015, na Exposição “Porto Velho, Estrela do Madeira”, o artista mostrou uma nova forma de olhar a cidade, retratando em pinturas apenas empresas que se destacam no desenvolvimento econômico e que incentivam a cultura do município.

A Exposição “Coração Porto-velhense” tem o apoio da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), cujo trabalho em prol do turismo tem sido evidente e marcante em todo o estado. Para o superintendente Júlio Olivar, as artes de Mikéliton mostram Porto Velho com olhar lúdico, mais artístico e colorido, evidenciando pontos históricos, culturais e turísticos da capital, dentre as quais a Praça Aluízio Ferreira, o Palácio Presidente Vargas (antiga sede do governo estadual) e o sítio arqueológico de Santo Antônio. “O turismo não vive sem cultura e sem memória, e as obras de Mikéliton agregam valores, principalmente quanto à autoimagem, na medida em que valoriza pontos culturais, históricos e turísticos da capital. Isso contribui para que o público também veja esses locais com olhar diferente. Além do mais, a arte faz parte do turismo”, destacou Olivar.