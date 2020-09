Descaso de municípios coloca em risco mais de 100 famílias e preocupa deputado Ismael Crispin

Ponte sob o rio Massangana na divisa dos municípios de Ariquemes e Monte Negro está em situação precária

Na tarde desta terça-feira (01), o deputado Ismael Crispin (PSB) fez uso da tribuna na Assembleia Legislativa de Rondônia para relatar sua indignação e preocupação com as mais de 100 famílias que precisam utilizar a ponte sob o rio Massangana na região do Vale do Jamari na divisa dos municípios de Ariquemes e Monte Negro na linha C-60.

“Até a ponte, a discussão e que a área pertença ao município de Ariquemes e do outro lado da ponte, a área pertença a Monte Negro, no entanto os eleitores que ali residem, são eleitores do município de Ariquemes, contudo nenhum dos dois municípios estão dando atenção a precariedade da ponte e principalmente ao risco que estão colocando os moradores da região”, ressaltou.

Para o parlamentar é lamentável que em pleno século XXI “os gestores não tenham a capacidade de trabalhar para melhorar a qualidade de vida do seu povo. Esse tipo de situação me assusta, pois no meu entendimento um mandato só tem razão de ser se pudermos mudar a vida das pessoas. Não tem como não ficar indagando diante de tanto descaso. Cadê a responsabilidade daqueles que tem o compromisso de tocar os municípios? ”, indagou.

Durante a visita do deputado, os moradores relataram que constantemente cobram dos municípios a manutenção necessária para garantir a estrutura da ponte, mas quem realmente realiza os reparos são os próprios usuários.

Por fim, o deputado Ismael Crispin pediu a intervenção do Estado de Rondônia para resolver esse impasse. “A ponte atende os dois municípios e ambos poderiam ter tomado providências, talvez por meio de um Termo de Cooperação, o que não foi feito, mesmo diante do pleito dos moradores”, finalizou.

Fonte:Assessoria