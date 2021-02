Descarte correto de materiais é importante para que não sejam levados pela chuva

Região metropolitana de BH sofre com o problema, e móveis indo por água abaixo já é cena comum

As chuvas na região metropolitana de Belo Horizonte nos períodos de verão não são novidade para ninguém que mora nessa região. No dia 15 de janeiro deste ano, a avenida Tereza Cristina, na região oeste de BH, foi um dos pontos mais críticos afetados pela chuva, que pode ocasionar, em alguns casos, danos irreversíveis.

Mas o perigo das enchentes não são só as avenidas, já que os bairros residenciais também sofrem com a chegada desse período, sobretudo quem mora em áreas mais baixas e com pouca proteção e recursos para esses momentos, onde a correnteza pode levar bastante coisa.

E nessas horas, dependendo da intensidade, o que tem pela frente é levado. Móveis, aparelhos eletrodomésticos e carros são algumas das coisas que a chuva pode carregar.

E sabendo que é terrível ver perdas patrimoniais na nossa frente, a dica aqui vai para que sempre seja feito o descarte de forma correta desses materiais, a fim de que o acúmulo de lixo em locais inapropriados não seja uma realidade e cause danos maiores ao meio ambiente.

O descarte correto é importante para evitar que a chuva leve esse lixo e entupa a saídas de água, fazendo com que rios e córregos não tenham vazão e aumente o seu volume muito rápido, gerando alagamentos.

“Para se prevenir nesses momentos, o ideal é ter sempre um lugar seguro para colocar esses objetos logo quando começar as típicas ventanias, para que o máximo de coisas úteis sejam preservadas. E tentar ao máximo não acumular dentro de casa materiais que não estão sendo utilizados, sobretudo coisas de grande porte”, afirma Olívia Dardara, da MG Recicla.

Se desapegar de coisas pesadas que estão paradas em casa pode não ser fácil, porque além do transtorno, muitos ainda não sabem que fim dar a esses materiais.



Em Minas, a MG Recicla coleta aparelhos eletrodomésticos, aparelhos tecnológicos (computadores, tablets, celulares e afins), máquinas e ferramentas, materiais metálicos como torneiras e grades, papéis, plástico e papelão em grandes quantidades.

E nesses momentos críticos, ter um local especializado para buscar esses materiais e garantir um fim sustentável evita perdas e danos desnecessários, pois esses objetos, ao serem levados com velocidade pela correnteza, podem colidir com alguma outra coisa e provocar graves acidentes.

As chuvas intensas são sempre motivo de alerta, e cuidar da nossa própria vida também é necessário. Portanto, se estiver na rua quando a água começar a subir, busque um lugar seguro imediatamente, aguardando até que não esteja perigoso se deslocar novamente.

Fonte: Olívia Dardara Duarte Guimarães, graduada em administração de empresas com ênfase em marketing. Com experiência em gestão e consultoria empresarial. Na MG Recicla, atua trazendo soluções para todas as áreas das empresas, desde o financeiro, marketing e demais.