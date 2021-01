DER realiza manutenção em trechos da RO-491 que liga Santa Luzia a São Felipe

O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas Rodagem e Transportes (DER), iniciou nesta semana a manutenção em pontos críticos da Rodovia 491, popularmente conhecida como linha 45, que interliga os municípios de Santa Luzia do Oeste a São Felipe do Oeste, na região da Zona da Mata do Estado.

Os serviços de reconformação de plataforma (patrolamento) e encascalhamento, estão sendo executados pela equipe da 5ª Residência Regional do DER em Rolim de Moura e tem por objetivo proporcionar a trafegabilidade durante o inverno amazônico.

Encascalhamento evita atoleiros

Segundo o diretor-geral do DER, Elias Rezende, a RO-491 é uma importante rodovia estadual, que ainda não é pavimentada e possui um grande fluxo de veículos pesados no escoamento da produção agrícola, bovina e calcário.

“A rodovia estava totalmente patrolada e cascalhada, porém, com o início do inverno amazônico (chuvas), alguns pontos ficaram críticos e foi preciso uma ação imediata da equipe para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos que utilizam a estrada. A determinação do governador, coronel Marcos Rocha é para que todas as rodovias estejam trafegáveis, mesmo no período chuvoso”, disse o diretor-geral Elias Rezende.

O vice-governador, José Jodan, lembrou que o projeto de asfaltamento dos 25 quilômetros da RO-491 entre Santa Luzia a São Felipe, está em fase final do certame licitatório.

“A boa notícia para os moradores da região é que a previsão para ordem de serviço da obra de asfaltamento da RO-491 poderá acontecer ainda esse ano”, finalizou o vice-governador, José Jodan.

